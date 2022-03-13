「打三針再染Omicron」助對抗新變種？陳時中：的確有這樣的看法

針對外界盛傳的「完整接種三劑 COVID 疫苗後，感染Omicron」可有效對抗新變種一說，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周日（13日）受訪時被問及此議題，他表示，「的確是有這樣的看法，認為有雙重抵抗力，但現在三劑突破性感染仍多，還需要好好觀察。」



《自然》（Nature）雜誌近日研究發現，從接種過新冠肺炎疫苗或曾經被先前Alpha、 Beta、Delta等病毒株感染過的人身上提取的T細胞，均對Omicron能產生免疫反應。台灣中研院生醫所研究員何美鄉指出：「表示各個變異株的感染是可提供交互保護重症感染的效果，是一個自然感染與疫苗可以具有免疫互補作用的證據。」

她表示，一旦被Omicron感染後，不但會提升對新冠病毒抗體的效價，還會讓已經接種過疫苗的人，提升其抗體的廣效度，不僅可以對付所有變異株，且效果都很好。但前提是需要完證接種三劑疫苗後，才能確保Omicron感染為輕症，同時能夠提供補強免疫的效果。基於這樣的論點，有專家認為可以不必太大擔心地開放邊境。

由於這樣的論點只能適用於完整接種三劑疫苗者，對於沒打疫苗而感染 Omicron 者，中和其他病毒株的效力大減，只能產生對付 Omicron 的抗體。但為什麼要有這些廣效的免疫反應？何美鄉說：「因為新冠病毒不會消失，透過疫苗及自然感染，累積你的免疫力有助於對付下一個變異株。」

何美鄉提到，這些資訊可以減低民眾對防疫就要逐步降級、開放邊境管制的排斥。也可以減低對未來每日，可能會有很多確診者的恐懼心態。