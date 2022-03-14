廣東省委書記李希：深圳要全力支援香港抗疫和保障對港物資供應

深圳昨日（13日）宣布，決定在全市範圍內開展3輪全員核酸檢測，期間實行巴士地鐵停運、全市社區小區封閉式管理、非必要企業停止營業或在家工作等。

廣東省委書記李希昨日在深圳調研，聽取深圳疫情防控和支援香港抗疫工作情況匯報。李希表示，深圳要全力以赴支援香港抗疫和保障對港物資供應。



李希表示，深圳要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，採取更加堅決果斷、更加科學精準、更加快速有效的硬措施應對處置本土疫情，盡快實現社會面動態清零，力爭在一個潛伏期內遏制住疫情。

李希稱，深圳要科學精準開展核酸檢測，盡快把底數摸清，快速有效開展流調溯源，迅速鎖定風險源，嚴格落實分區分級管控措施，徹底阻斷社區傳播。加強區域協同防控，嚴防疫情跨區域傳播擴散。

李希又稱，深圳要在嚴格「外防輸入」閉環管理上下功夫，堅持人、物、環境同防，對機場、碼頭、陸路口岸等重點部位，對人員貨物入境進港所有流程防控措施進行再梳理、再排查、再落實。

李希又表示，深圳要更好服從服務全國大局，全力以赴支援香港抗疫和保障對港物資供應。按照中央統一部署，因時因勢優化完善聯防聯控機制，持續拓展物資運輸渠道、提升通關效率，為確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定作出應有貢獻。

李希最後稱，深圳要加強組織領導，壓實工作責任，強化責任落實，深圳市委市政府要擔起主體責任，對重點工作、重點領域、重點環節加強督導檢查，層層壓實責任。

王偉中：確保香港生活和醫療物資供應穩定有序

深圳市委書記王偉中則表示，深圳要全力以赴落實落細各項防控措施，盡快遏制本土疫情擴散蔓延。要牢牢守住不出現疫情規模性反彈的底線，要全力以赴支援香港抗疫，做好援港抗疫人員的組織保障，確保香港生活和醫療物資供應穩定有序，全力服務好全國全省疫情防控大局。