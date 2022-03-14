深圳疫情｜專家稱防控存在「三不利」：香港疫情嚴峻造成龐大壓力

深圳昨日（13日）宣布，決定在全市範圍內開展3輪全員核酸檢測，期間實行巴士地鐵停運、全市社區小區封閉式管理、非必要企業停止營業或在家工作等。

北京大學第一醫院呼吸內科主任、國家健康科普專家庫成員王廣發接受內媒採訪時分析，深圳疫情防控存在「三不利」和「三有利」，其中一個「不利」是香港嚴峻的疫情持續，對深圳造成比較大的壓力。



據《深圳衛視》報道，王廣發解釋，「三不利」包括國際疫情形勢複雜、香港疫情高燒不退及病毒控制難度高。在國際疫情形勢方面，深圳作為口岸城市、外貿大市，國際物資交流頻密，而當下國際疫情非常嚴峻，對深圳外防輸入是一個很大的壓力。

在香港疫情方面，王廣發說，對深圳而言，香港最近的疫情非常嚴峻，「我們知道深圳和香港的人員來往密切，區域又臨近，所以會對深圳造成比較大的壓力，這也是不利的方面」。

在病毒控制方面，王廣發稱，Omicron傳播速度極快，而大多數病例症狀表現輕，導致有時候難以發現，這對防控是非常不利的。

深圳居民在南山區排隊做免費核酸檢測。（中新社）

在「三有利」方面，這包括發現得早、措施「硬核」（意指很厲害）及氣候轉暖。在發現得早方面，王廣發指，深圳前期的疫情處置積累了很多的經驗，實現早發現早隔離，檢驗核酸的篩查先行對控制疫情非常重要。

在防疫措施方面，深圳宣布全市進行三輪全員核酸檢測，王廣發認為，檢測是非常重要的，檢測能力的提升能夠及時發現一些潛在的感染者。此外，深圳構建「步行15分鐘核酸服務圈」，也增加了檢測的效率。

在氣候方面，王廣發表示，隨著天氣逐漸轉暖，病毒活躍性會降低，這有利於撲滅，達到清零目的。這是深圳當下需要抓緊抗疫的黃金時間，深圳的防控升級正是在與病毒賽跑。