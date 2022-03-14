吉林疫情｜全省近4千人初篩陽性待診斷　今日增153宗本土個案

內地的新冠肺炎疫情加劇，吉林省昨日（13日）新增本土確診病例895宗，新增本土無症狀感染者131宗，共有1026宗本土個案。

據當局通報，由今日0時至下午2時，吉林省新增本土確診病例144宗，新增本土無症狀感染者9宗，合共有153宗本土個案。截至今日中午12時，吉林省還有新冠病毒初篩陽性人員3868宗，這批人員是近期疫情重點地區開展全員核酸檢測篩查出的初篩陽性、待臨床診斷人員。



當局通報指，14日0時至下午2時，吉林省新增本土確診病例144宗，其中長春市120宗、吉林市18宗、延邊州6宗；新增本土無症狀感染者9宗，其中長春市3宗，吉林市、延邊州、梅河口市各2宗。

吉林省衛生健康委副主任張艷表示，截至今日中午12時，吉林省還有新冠病毒初篩陽性人員3868宗，這批人員是近期疫情重點地區開展全員核酸檢測篩查出的初篩陽性、待臨床診斷人員。因醫療資源擴容需一定時間，省裏和各地正在加緊增設定點醫療機構，做好以上人員的明確診斷和相關診療工作。

吉林市今日召開疫情防控工作新聞發布會，當局表示，目前盡全力確保感染者生命安全，鑑於吉林市前期醫療資源和救治壓力，吉林市946名感染者分別轉運到四平、遼源、梅河口三個定點醫院進行救治。其餘的1910名感染者在吉林市定點醫療機構進行救治。

目前，吉林市現有7家定點醫療機構，共設床位4170張。此外，吉林市緊急新建改建方艙醫院3間，共設有床位10000張，其中第4間方艙醫院將於今日投入使用，設有床位2000張。此外，職教園區方艙醫院將於近日投入使用，設有床位6000張；高新北區方艙醫院於今日開工建設，設有床位2000張。