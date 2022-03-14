疫情｜上海第六人民醫院爆群聚感染　院方證醫生護士間釀肢體衝突

上海市第六人民醫院「醫務人員打架」的影片周日（13日）起在內地網絡瘋傳，該院證實，醫院急診部醫務人員確實發生肢體衝突。該話題引發微博網民熱議，許多不知情網民紛紛發問：「上海六院怎麼了？」



上海巿第六人民醫院表示，發現住院病人核酸檢測陽性，又指急診部的醫護人員發生肢體衝突。聲明未有透露詳情，但表示對事件深感愧疚，正進行調查。

據看看新聞報道，院方指出，一名由外省來上海的住院病人核酸檢測陽性，隨後陸續發現陽性感染者；市衛健委已組織市級指導組和專家組指導協助，及時督促整改；院方將做好醫務人員、患者及家屬的防疫和生活物資保障，確保防疫工作平穩有序。

周日晚間流出的抖音影片顯示，由於該院幾天前就出現陽性確診患者，但院方未及時處置，導致醫護與家屬接連感染。院方把出入口封住，不讓醫護和其他患者、家屬離開，但又讓沒有防護裝備的護士去照顧陽性患者。

家屬抱怨，院方一味隱瞞，沒有即時把確診患者移出醫院，至定點收容醫院治療，任其在醫院感染其他人，把感染者和未感染者都放在同一層樓病房，後經家屬抗議，才把陽性確診患者移至四樓，但該院基本沒有防護衣或負壓艙設備，醫生要求護士只戴口罩就「祼上」，導致醫生和護士發生嚴重肢體衝突。

上海市第六人民醫院周日（3月13日）發聲明證實事件，指對此深感愧疚，正調查事件。聲明又指，有關部門已向社會披露了該院在對住院病人進行風險排查時，發現一外省來滬住院病人核酸檢測陽性，在隨後的排查中又陸續發現陽性感染者情況，經疾控部門覆核確認的陽性感染者已經公布，「我院將在上級指導下做好醫務人員、患者及家屬的防疫和生活物資保障，確保防疫工作平穩有序」。