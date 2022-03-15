疫情｜內地暴增逾5000宗本土個案為本輪疫情新高　吉林佔逾4千宗

內地的新冠肺炎疫情加劇，據國家衛健委通報，昨日（14日）內地新增本土確診病例3507宗；另新增本土無症狀感染者1647宗，合共5154宗，比前一日（13日）的2125宗本土個案增加逾倍。

在疫情重災區方面，其中吉林省共有4067宗本土個案，山東有213宗本土個案，上海有139宗本土個案，廣東省則有116宗本土個案。



內地新增本土確診病例方面，吉林3076宗，其中吉林市2601宗、長春市460宗、延邊朝鮮族自治州10宗、四平市5宗；山東106宗，其中青島市48宗、濱州市19宗、淄博市12宗、威海市10宗、濰坊市7宗、德州市7宗、日照市2宗、煙台市1宗；陝西53宗，其中寶雞市40宗、西安市6宗、漢中市4宗、銅川市2宗、咸陽市1宗；天津51宗，其中武清區26宗、濱海新區7宗、河西區4宗、南開區4宗、紅橋區3宗、西青區3宗、津南區2宗、寶坻區2宗；廣東48宗，其中深圳市39宗、東莞市9宗。

福建33宗，浙江31宗，遼寧24宗，江蘇20宗，河北13宗，重慶10宗，上海9宗，黑龍江7宗，甘肅7宗，北京6宗，廣西4宗，雲南4宗，貴州2宗，安徽1宗，河南1宗，湖南1宗，在長沙市。另外含73宗由無症狀感染者轉為確診病例（山東43宗，吉林19宗，天津8宗，甘肅2宗，江蘇1宗）。

內地新增本土無症狀感染者方面，吉林991宗，其中吉林市979宗、四平市5宗、長春市3宗、延邊朝鮮族自治州2宗、梅河口市2宗；河北185宗，其中廊坊市169宗、滄州市16宗；上海130宗，其中嘉定區24宗、閔行區23宗、浦東新區22宗、黃浦區21宗、徐匯區11宗、松江區9宗、靜安區6宗、金山區4宗、虹口區3宗、奉賢區3宗、寶山區2宗、長寧區1宗、楊浦區1宗；山東107宗，其中威海市43宗、淄博市27宗、青島市16宗、濰坊市12宗、德州市6宗、濱州市2宗、煙台市1宗；廣東68宗，其中東莞市46宗、深圳市21宗、中山市1宗。

福建30宗，江蘇27宗，雲南24宗，甘肅20宗，廣西19宗，安徽11宗，遼寧9宗，黑龍江8宗，浙江7宗，天津4宗，重慶2宗，四川2宗，貴州2宗，江西1宗。