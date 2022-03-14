內地疫情爆發　5省60位官員被問責　多地市長衛健委主任被免職

內地連續多日確診個案破千，12日新增個案更超過3000宗。官媒《人民日報》旗下《健康時報》統計本輪疫情下，共有多達60位官員被問責，其中疫情嚴峻的吉林省吉林市市長、長春衛健委主任被免職，近日廣東省公安廳副廳長等6人也因東莞的聚集性疫情被免職，此輪疫情被免職和提名免職者多達19人。



昨日（13日）內地新增本土確診個案1337宗；另新增本土無症狀感染者788宗，合共2125宗，比前一日（12日）的逾3000宗本土個案稍為回落。

《健康時報》提到，2月以來，疫情呈多地散發，個案數增長較此前疫情明顯增多；部分地區疫情的發生，暴露出常態化疫情防控工作存在短板漏洞，多名幹部因為存在履職不力、失職失責等問題，被問責處分者多達60人，其中不少官員更因此被免職。

廣東省：公安廳副廳長等6人被免職

3月1日，廣東東莞市大朗鎮發生聚集性疫情。據廣東省委機關報《南方日報》13日報導，廣東省公安廳黨委委員、副廳長黃守應等6人遭免職，問責調查正在同步進行。

廣東省公安廳黨委委員、副廳長黃守應被免職。（端州區政府網站）

報道指，疫情的發生暴露出東莞市重點場所常態化疫情防控工作存在短板漏洞，一些幹部存在履職不力、失職失責等問題。

東莞市13日新增2宗本土確診個案，及140宗本土無症狀感染者，在本輪疫情中是相對嚴重的地區。廣東省委和東莞市委研究決定，免去黃守應廣東省公安廳黨委委員、副廳長職務；免去王長青東莞市市委常委、常務副市長職務；免去畢洪波東莞市副市長、市公安局黨委書記、局長職務；免去陳福坤東莞市大朗鎮鎮委書記職務；免去方德佳東莞市大朗鎮鎮委副書記、鎮長職務；免去張何東莞市衛健局副局長職務。（延伸閱讀：防控不力致東莞爆疫情 廣東省公安廳副廳長等6人遭免職）

吉林：吉林市長、長春衛健委主任等多人被免職

內地昨日（13日）新增本地確診個案和無症狀感染者合共2125宗，當中有近半數（1026宗）屬吉林省，該省疫情防控工作領導小組今日（14日）指出，為減少跨省跨市流動帶來疫情外溢和傳播，從14日開始，禁止本省（特別是長春、吉林兩地）人員跨省、跨市州流動。（延伸閱讀：吉林「封省」禁本省人員跨省市流動 昨增逾千宗佔全國近半）3月10日，吉林農業科技學院爆發聚集性疫情，學生指在校園內交叉感染孤立無援。當日，吉林省派出30輛大巴接送學生出校園。吉林省委則發布消息，免去張立峰的吉林農業科技學院黨委書記職務。（延伸閱讀：疫情｜吉林農業科技學院爆疫 校方瞞報 學生：交叉感染孤立無援）

3月12日凌晨，吉林發布消息免去王路的吉林市委副書記、常委、委員，吉林市市長職務；免去李欣的長春市九台區區長職務。同日，長春市委決定，免去高玉堂的長春市衛生健康委員會黨組書記、主任職務；免去李欣的九台區委副書記、常委、委員職務。



長春市九台區委12日也發布消息，決定免去高中寶區衛健局黨組書記、提議免去局長職務；區教育局黨組決定免去翟彥輝九台區第一中學校長職務。

山東：青島萊西市委書記等17人被處分

3月4日以來，萊西市報告3宗確診個案，均為萊西七中學生，疫情之後不斷發展，10日12時累計報告304宗確診個案、472宗無症狀感染者。當中217宗為學生感染個案。萊西聚集性疫情中的感染者外溢至威海、淄博等。

據山東青島市紀委監委網站，萊西市疫情的發生和處置過程中，暴露出常態化疫情防控工作存在嚴重的短板漏洞，特別是對學校等人員密集場所的「風險隱患警惕性不高，麻痺大意，疫情防控措施落實不力」，一些幹部存在履職不力、失職失責的問題。決定對市委書記周科、市長劉瑛等17人進行處分。

萊西市委書記周科、市長劉瑛遭處分。（合成圖片／微博）

其中，給予萊西市委書記周科黨內警告處分；給予萊西市委副書記、市長劉瑛黨內警告處分；給予萊西市委常委、宣傳部長、市教育工委書記桂曉峰黨內嚴重警告處分；給予萊西市政府黨組成員、副市長吳海波黨內嚴重警告處分，按程序免職。

對於萊西市第七中學的聚集性疫情，萊西市第七中學黨支部書記、校長趙樹斌留黨察看一年、政務撤職處分；給予萊西市第七中學副校長高東撤銷黨內職務、政務撤職處分；給予萊西市第七中學政教室主任劉成磊黨內嚴重警告、政務記大過處分。

內蒙古：呼和浩特、包頭多人被問責

2月開始內蒙古呼和浩特市爆發新一波疫情，當局指，基因測序結果為Delta變種病毒，由境外傳入，但出現婚宴等聚集情疫情。2月23日，呼和浩特市委決定，因疫情防控工作中履職盡責和落實不力，提名免去賀玲玲土默特左旗副旗長職務；提名免去溫豔賽罕區副區長職務；免去王志強市疾病預防控制中心黨委書記職務。

2月24日，內蒙古包頭市對職責履行不力、工作作風不實，給全市疫情防控造成不良影響的相關幹部進行了責。對負有領導責任的昆區區委副書記、政法委書記馬富，昆區區委常委、政府副區長張錦中給予黨內警告處分；免去李志國的昆區衛健委黨組書記、主任、愛衛辦主任職務，給予昆區衛健委黨組成員趙建軍黨內警告處分，免去楊馳的昆區疾控中心副主任職務並給予黨內嚴重警告處分，

遼寧省：葫蘆島綏中縣衛健局局長等22人被處分

2月中，遼寧葫蘆島綏中縣爆發疫情，經有關部門調查，查明存在公民個人妨害傳染病防治、屬地鄉鎮風險排查及落實包保責任不嚴不實、行業監管部門履職不力等問題。

引發遼寧葫蘆島綏中縣本輪疫情的大貨車司機賀某某、韓某，因涉嫌妨害傳染病防治罪被公安機關立案偵查，此外包括鄉黨委書記、鄉長、縣衛健局局長等多名幹部被問責。2月15日，遼寧省葫蘆島市綏中縣發布問責通報，共有22人被處分。當局表示，對其他有關單位和責任人，紀檢監察機關將進一步追責問責。