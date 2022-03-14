疫情｜深圳首位確診產婦順利分娩　女嬰檢測陰性仍需隔離14天

深圳首位新冠確診產婦莫女士，昨日（13日）順利分娩產下健康女嬰。家屬表示，事前不知莫女士染疾，女兒出生後鼻咽拭子檢測是陰性。

深圳市第三人民醫院新生兒科主任王艷榮介紹，女嬰需要隔離觀察14天，連續2次核酸檢測陰性後，才可以確定沒有感染新冠肺炎。



現年32歲的莫女士懷孕已經超過37週。3月13日凌晨2時，莫女士穿羊水並出現不規律宮縮，家人立即將她送到附近的醫院。由於莫女士有咽痛、流鼻涕等症狀，接診的醫院將她安排到發熱門診並採集核酸。

當日中午，莫女士獲悉自己的核酸檢測陽性，需要到深圳市三院應急院區生產，其丈夫表示，當時得知這個結果，全家都非常慌亂，「時完全沒想到她會是陽性，因為我每天都做核酸，一直都是陰性」。

當時，莫女士的CT值低於33，說明傳播風險很高。深圳市三院產科主任夏俊霞透露，莫女士尚未知其核酸陽性時，她的情況就已經由疾控中心通知了醫院。深圳市三院啟動新冠孕婦緊急分娩應急預案，包括產科、新生兒科、超聲科、院感科、設備科等科室都準備好迎接寶寶。

由於未能確定莫女士是順產抑或剖腹產，產房只能將順產和剖宮產所需的設備物資全都運往應急院區。隨後，急救物品、新生兒輻射台及手術室補充物資等陸續到位。在分娩時，莫女士佩戴N95口罩，所有參與手術的醫護人員則穿戴三級防護和正壓頭套，在負壓手術室內進行手術。

最終，莫女士以剖宮產手術，順利誕下3分斤重的健康女嬰。目前，莫女士產後狀態良好，在應急院區隔離治療，女嬰則在護理部接受密切監測，隔離觀察14天並連續2次核酸檢測陰性後，才可確定沒有染疾。