疫情｜深圳紅十字會募集口罩隔離服　「海上快線」助運送援港物資

近日，深圳市紅十字會向社會募集一批援港物資。在深圳市交通運輸局的統籌下，大鏟灣碼頭昨日（14日）聯合華南集運、五洲航運、深圳船務等企業，義務幫助深圳市紅十字會運送援港抗疫捐贈物資。



深圳市紅十字會募集的援港物資，包括150萬件醫用外科口罩及醫用隔離服，分成兩個40尺貨櫃，通過跨境水路的運輸方式，將抗疫物資送達香港，並由香港青年聯會接收後派發至社區。來自全國各地的捐贈物資將送往深圳市紅十字會，陸續通過深圳港供港「海上快線」運往香港。

海上快線運輸供港貨物需求持續增長。市交通運輸局積極協調碼頭和船運公司，提前籌劃和調集運力資源，協調海關等口岸單位優化通關查驗流程和系統，確保運力隨時滿足運量增長需要。同時，對香港方面碼頭靠泊、裝卸、疏港、分撥等瓶頸問題及時收集並協調推動解決，全力保障香港生鮮食品、防疫、生活、生產物品供應。

自深圳港供港「海上快線」開航至今，已累計運輸跨境物資22839標箱（14.39萬噸）。其中，生鮮食品類622標箱（5732噸），非生鮮類22217標箱（13.82萬噸）。