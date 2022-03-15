江歌案｜遭作家陳嵐指獲善款逾千萬　江母求警方介入證資金去向

在日本留學的中國女學生江歌2016年在租屋門前被室友劉暖曦（原名劉鑫）的前男友陳世峰殺害，江歌的母親江秋蓮起訴劉女侵犯江歌生命權糾紛案今年2月迎來二審開庭。

而日前，江秋蓮在社交平台公開投訴實名認證用戶「作家陳嵐」對其長期進行造謠、誹謗、侮辱，並引導網民對其進行網絡圍攻和網絡暴力的行為。

事件持續發酵，江秋蓮近日表示，陳嵐持續不斷指控她，甚至說她收取了千萬（人民幣．下同）的微博打賞、善款等。她強調，起訴劉鑫的錢還是借的，並拍片哭求警方介入調查自己的資金去向。



就陳嵐所言的獲得巨額善款，江秋蓮上周六（12日）澄清是扭曲事實和誹謗，她僅在2017年3月發起過一次輕鬆籌，此後再未向公眾募捐過，而善款均用於往返中日打官司。至於向自己借款90餘萬元的陳群，其實是一名擁有心理諮詢師資格證、陪她度過煎熬時光的熱心網民，故2018年起陳群陸續借走她僅剩的90多萬時，她沒有收取利息，甚至沒有打借條。直到2019年8月，無錢可用的她才找陳群要錢，順便打了一張借條，並以銀行利息計息，並不存在放高利貸一事。此外，她向法院起訴陳群，是為了保全她的房子，結果陳群欠債太多，保全的房子拍賣後也未分到錢。

江秋蓮要求警方介入證資金去向。（影片截圖）

江秋蓮強調自己多年來四處奔波為女兒討公道，沒有經濟收入下，一年半多的時間都靠親友資助度日，她起訴劉鑫，包括10萬元律師費皆是向親友借的錢。直到去年5月，她在前媒體人曾鵬宇的幫助下開起網店才有些收入，反問如果自己有那麼多錢，是否還需要這麼辛苦地開店。對於陳嵐說她有房有車，江解釋，所謂的房子是回遷房，而車只值1萬元，是打官司用的。

江秋蓮表示，希望陳嵐一方能報警，讓警方介入調查，她則可以將所有收取的捐款、打賞等明細流水全部提供予警方。此外，她已經將所有的證據全部存證，正與律師準備對陳嵐提起訴訟。

江秋蓮起訴劉鑫侵犯江歌生命權糾紛案今年2月迎來二審開庭：

陳嵐一方則表示，一般熱門事件的募捐24小時內就能募集到百萬以上善款，就其觀察，江秋蓮起碼收到了過千萬的善款。按照《慈善法》，江有義務將募集到的善款明細公開，而據其提供的表格，打賞和捐款已達逾83萬元。這些數據是她收集到網上已有的捐贈人數據，「我們統計的樣本太少，但都到百萬」。陳嵐又認為，根據不完整的判決文書信息，她認為江借給陳群的是高於普通利息的高息貸，「普通人可能91萬的存款都沒有」。

陳嵐還指控江秋蓮人肉劉鑫及其律師等人，非法獲取公民信息，以及網暴他人；又否認江秋蓮稱其移花接木聊天記錄誤導網友，對於2017年其發布的公號文中，江秋蓮與劉鑫的聊天記截圖有出入，她表示截圖均從江、劉兩人微博公開發布獲取，時間對不上可能是編輯未校對準確。她最後表示，自己與江將在法庭上質證。