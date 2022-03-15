疫情｜東莞封城加碼防控：全市小區封閉管理　住戶非必要不外出

近日東莞市爆發疫情，東莞當局於昨日（14日）宣布多項新措施，包括在全市範圍內開展多輪核酸檢測；東莞公交、地鐵暫時停運，全市一律暫停堂食，學校停止線下教學活動等。

東莞今日（15日）宣布加強防控措施，自今日中午12時至本月21日24時，全市住宅小區、村（社區）一律實行封閉式管理，全體住戶、車輛非必要不外出。



據東莞市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室發出的公告，全市住宅小區、村（社區）一律實行封閉式管理，除參與疫情防控、定時定點核酸檢測、投放垃圾、就醫購藥、購買生活必需品等情形外，全體住戶、車輛非必要不外出，非住戶不得進入。

全市各級黨政機關、國有企事業單位除保障城市基本運行、民生、應急等人員外，一律按照組織統一安排參與疫情防控工作，或實行居家辦公。

除保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、環衛、糧油肉菜供應等公共服務類企業與保障香港供應企業之外，發生本土疫情的鎮街（園區），所有企業一律停止生產活動；未發生本土疫情的鎮街（園區），實行封閉式管理的產業園區，在嚴格落實各項防疫措施的前提下，維持基本生產。

全市除生活必需的生活超市、農貿市場、醫療機構、藥店、餐飲類企業（只提供快遞外賣服務）之外，其餘營業場所、門店一律暫停營業。商業樓宇內單位一律居家辦公。

當局表示，以上防控措施從今日中午12時至本月21日24時實行。

據國家衛健委通報，東莞昨日有55宗本土個案，包括9宗本土確診病例，46宗本土無症狀感染者。