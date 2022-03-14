疫情｜東莞宣布全市公交地鐵停運　暫停堂食　開展多輪檢測

近日東莞市爆發疫情，東莞當局於今日（14日）凌晨發通知稱，在全市範圍內開展多輪核酸檢測，自今日早上8時起至本月20日，東莞公交、地鐵暫時停運，全市小區、村（社區）一律實行圍合管理，工廠企業、產業園區全面實行封閉式管理，全市一律暫停堂食，學校停止線下教學活動等。



通知稱，需暫停所有非必要流動。除保障城市運行及供港物資貨運的交通外，東莞市公交、地鐵暫時停運。全市小區、村（社區）一律實行圍合管理，保留必要出入口並設查驗點。非本小區、本村（社區）住戶謝絕進入。

通知又稱，要加強離莞入莞人員健康監測。全市人員非必要不離莞，確有特殊需要，一律憑24小時核酸檢測陰性證明離莞。

全市經營性餐飲場所僅提供到店自取、外賣送餐和盒飯分餐服務。各單位食堂（含機關企事業單位、工廠、企業等食堂）暫停堂食，實行送餐或自帶餐具打包用餐。

學校方面，除普通高中高三寄宿學生外，全市各級各類學校其他學段學生（含在園幼兒）停止線下教學。各類培訓機構、託管托育機構暫停開展線下培訓、託管托育服務。高校實行封閉式管理。

所有景區景點、體育場館暫停開放。批發市場（農貿市場、農產品批發市場除外）和卡拉OK（KTV）、棋牌室、影劇院、網吧、書吧、歌廳、酒吧、劇本殺、密室逃脫、博物館、圖書館、健身場所、室內游泳館、洗浴中心、理髮美容門店等經營場所一律暫停營業。各農貿（集貿）市場、藥店、生活超市等重點場所在嚴格落實測溫、掃碼、限流（按最大接待能力的50%實行）、保持1米間距等管控措施的前提下開放。

通知又指，要嚴格管控生產經營。工廠企業、產業園區全面實行封閉式管理，外來人員必須持有24小時內核酸檢測陰性證明且健康碼為綠碼。員工按照工作、就餐、住宿「三點一線」活動，固定工位、餐位、床位、活動軌跡。商業樓宇內單位原則上居家辦公，不具備居家辦公條件的，保留本單位50%以下員工在崗。建築工地一律暫停施工，具體按住建部門要求執行。

本輪疫情累計個案逾千宗

東莞昨日增加2宗本土確診病例，140宗本土無症狀感染者。東莞這輪本土疫情始於2月25日，大朗鎮在發熱門診主動就診人員核酸檢測中發現1宗確診病例，截至昨日大朗鎮仍然每日都有新增陽性病例。

至3月11日，除了早已進行交通管制的大朗鎮之外，其他地區也出現新發疫情，涉及松山湖園區、南城街道、東坑鎮等。

自2月25日以來截至3月13日，東莞累計報告新增本土確診187宗，新增本土無症狀感染者993宗。