疫情｜西安又封城？　當地宣布出城及搭地鐵需48小時內陰性證明

西安在去年底因疫情封城一個月後始全面解封，唯近日內地疫情加劇，西安也出現本土病例，西安當局加強防控措施。

西安當局宣布，乘坐地鐵須出示48小時內核酸檢測陰性證明；當局又要求市民非必要不離市，確需離市的需持48小時核酸檢測陰性證明。此外，多區學校也停止面授教學。



西安地鐵昨日（14日）宣布，即日起乘客乘坐西安地鐵除佩戴口罩、測溫、掃描車站出入口定位碼（綠碼）外，還須出示48小時內核酸檢測陰性證明。同時，為降低車廂滿載率，西安地鐵將根據客流情況，適時採取「加車」、「限流」、「越站」等控制措施。

西安當局今日（15日）稱，為防止疫情外溢，今日起西安將會加強離市通道管理。西安市所有人員非必要不離市，確需離市的需持西安一碼通綠碼、48小時核酸檢測陰性證明；中高風險地區所在區縣人員原則上不能離市，因外出就醫等特殊事項確需離市的，在此基礎上還需持離市證明，經查驗後通行。

此外，當局稱，高速公路、國省幹道、市界道路離市卡口和「一場兩站」要加強對離市人員的管控，對於所有離市人員必須查驗西安一碼通綠碼、48小時核酸檢測陰性證明後方可放行。各區縣、開發區要嚴格落實防疫情外溢屬地責任。中高風險地區所在區縣人員因特殊情況確需離市的，由所在區縣、開發區疫情指揮部開具離市證明。

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據《陝西都市快報》報道，在學校方面，西安新城區、碑林區、蓮湖區、雁塔區、未央區等區的各級各類學校、幼兒園在14日起停止線下教學。西北大學、西北政法大學等高校已開始封閉管理，進行線上教學。

據陝西衛健委，昨日西安新增6宗本土確診病例。自3月5日以來，本輪疫情全省累計報告本土確診病例245宗，西安佔77宗。