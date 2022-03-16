內地主播涉自製「狗血」劇情引粉絲下單　再發出破洞內褲等劣質品

內地多地有消費者近日反映，有逾3600粉絲的二晨直播間為了帶貨，自編自導自演虛假情感故事吸引粉絲瘋狂下單，然後發出各種劣質商品，例如不到一個月就壞掉的女士挎包，甚至有洞的內褲等。有律師表示，網絡主播如售賣有質量問題的商品，是涉嫌欺詐，消費者可要求退貨；如證實商品為假貨，消費者可要求加倍賠償。



山西62歲的董女士是其中一名受害者，她有近四個月的時間都會每天守在短片平台看二晨的直播，經常一看就看到半夜。她某次被一段劇情「狗血」的直播吸引，其內容是身價不菲的「大老闆」杜康拋妻棄子，二晨為助杜妻伸張正義，遂帶上人去找杜康對質，挨個房間搜找杜康的情人，並與杜康互罵，直播幾分鐘觀眾已破10萬。

之後，二晨開始賣貨，他時而跟另一主播連麥，引導粉絲到對方直播間，並將那裏一些原價成百上千元（人民幣．下同）的商品打到幾十元，再告訴大家差價由杜康來補，大家買得越多，杜就越虧。有時則是發現了杜康的一箱物品，然後將其低價賣出。

由於堅信劇情是真實發生的事，董女士非常投入甚至看到落淚，出於想懲罰杜康，她便開始下單，直到後來無意中聽到別人講解才驚醒自己受騙。

董女士買下的產品包括：一箱19.9的即食麵、59.9元買一送一的兩盒內褲、分別66元及88元的頸鍊及一個59.9元女士挎包。可她回看，發現這些全是劣質品。例如直播間的人說即食麵非常好吃，一口氣吃了好幾桶，可她買了後只勉強吃了半箱，根本沒他們說得那麼好吃；內褲質量宣稱良好且有加熱功能，結果一條有洞，一條做工太差，穿了一天再洗就爛了；頸鍊宣稱價值上萬，實際是塑料的，在淘寶也就賣十幾元；同樣宣稱價值上萬的女士挎包背了不到一個月，背包帶就斷了。

另一名消費者、57歲的車女士同樣不幸，除同樣受虛假情感故事影響而斥資過萬買二晨直播間的東西，還疑似遭到詐騙。年初，她花199元從二晨直播間買了6瓶保健品，卻只收到了5瓶，且試吃了幾天出現了「天旋地轉」的感覺。2月9日上午，她突然接到自稱是直播間客服的電話，說很多人反映吃了該保健品不適，所以要給他們三倍退款。車女士一開始很高興，未料對方後來說退錢退多了，需要她歸還多出款項。

由於不懂如何轉賬，對方便指導車女士下載了一個會議軟件，進入會議後提示她進行了人臉識別、簽字、提供短信驗證碼等操作。車女士的銀行卡內原本有約一千元錢，對方於是車女士給自己和子女買的保險保單，借款31840元。就這樣，由於借款是本人操作，因此生效，車女士需在半年後連本帶利歸還，後者欲哭無淚，因此報警，但警方已稱，暫時查不到究竟哪個環節洩漏了車女士的信息，錢追回的希望不大。

濟南駿辰朵頤電子商務有限公司拒絕回應。（齊魯晚報）

據了解，二晨來自濟南駿辰朵頤電子商務有限公司，該公司去年10月成立，註冊資本100萬元。公司的工作人員已拒絕就事件回應，濟南市槐蔭區市場監督管理局則表示，已接到了二三十件關於在二晨直播間購物的投訴舉報。

對於事件，山東千舜律師事務所律師邱洪奇表示，網絡主播售賣的商品如有質量問題，則涉嫌欺詐消費者，消費者可要求退貨；如能證實商品為假貨，消費者可要求加倍賠償。若行為持續時間長，涉及金額大，危害嚴重，那網絡主播就構成了犯罪。