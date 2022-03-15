疫情｜上海：沒有封城也不必封城　可根據實際情況錯峰上下班

今日（15日），上海舉行新冠疫情防控工作新聞發布會。上海市政府副秘書長、市疫情防控領導小組辦公室主任顧洪輝表示，上海正處於疫情應急處置的關鍵階段，但目前沒有「封城」，也不必「封城」。



顧洪輝稱，三月份以來，上海市本土疫情呈多點散發、多鏈並行、隱匿傳播、快速蔓延態勢，是上海疫情防控常態化以來形勢最嚴峻的一次考驗。 3月1日至15日下午2時，全市累計報告本土確診病例94宗、無症狀感染者861宗，合計955宗。

他介紹，是次的本土疫情呈現出幾個特點。一是報告的感染者中，近90%是無症狀感染者，主要感染Omicron，由Omicron傳播速度快、易擴散，隱匿性更強、更難被發現。

二是疫情涉及商場超市、批發市場、公共浴室、社區活動中心、學校、醫院等人群密集場所，以及商超員工、班車司機、隔離點工作人員、離退休人員等重點人群和普通社區人群，傳播鏈複雜。

三是入境人員、輸入病例大幅增加，國內區域協查任務持續增多和本土疫情交織疊加，為上海市的隔離房源、醫療救治資源等帶來巨大壓力。

顧洪輝強調，上海市沒有封城，現在也不必封城。（影片截圖）

疫情發生以來，上海市按照統籌推進疫情防控和經濟社會發展的要求，沒有採取封城、停擺等措施，因時因勢因情調整防控策略，將疫情對市民正常生產生活秩序影響降到最低。

顧洪輝強調，上海市沒有封城，現在也不必封城。上海將根據區域風險等情況，劃定若干重點區域，實行切塊式、網格化核酸篩查，進一步強化社會面防控。重點區域之外，各單位、各企業，根據自身特點錯峰上下班，有條件的盡量階段性實施居家辦公，減少人員流動，以幫助盡快實現社會面「動態清零」。