深圳半封城仍保障供港物資　官媒：面對再大困難跨境運輸也不能斷

鑑於疫情發展，深圳上周日（13日）宣布，3月14日至20日期間實行全員三輪核酸檢測，全市巴士、地鐵停運，全市社區小區、城中村、產業園區實施封閉式管理等「半封城」措施，可謂疫情發生以來最嚴格。

深圳首次按下「慢行鍵」以實施「快嚴控」，官媒《新華社》發表文章指，深圳「慢」下來的同時，仍動員力量保障供港物資運輸，支持香港抗疫，「阻擊本土疫情、支援香港抗疫，是深圳千萬居民的堅定信心與溫暖情懷。」



深圳14日起公交地鐵停運、社區小區等封閉式管理。（新華社）

文章指，深圳的節奏慢下來後，人流、車流大減，以往繁忙的福田CBD街頭，只剩紅綠燈孤獨地閃爍。而「慢生活」的深圳卻依然很忙碌，因深圳口岸是內地供港物資的重要通道。

文章引述深圳市商務局副局長周明武表示，「日用品、基本民生必需品，深圳保供佔了香港市場將近80%。」保持供港物資正常運送，是支援香港抗疫的關鍵，即使面對再大困難，深港跨境運輸生命線也絕不能中斷。

文章稱，為支援香港的抗疫，保障供港物資供應，深圳在確保供港物資貨源充足穩定的同時，不斷優化深港跨境陸路運輸模式，並開闢了新的運輸通道。近一個月來，深圳持續改進跨境陸路運輸模式。與此同時，為降低深港陸路口岸疫情防控壓力，有力保障供港物資運輸穩定，深圳還開闢了水路和鐵路運輸通道。

3月14日傍晚，由廣東省組派的內地援港醫療隊共75人，經深圳灣口岸抵達香港。（新華社）

文章又表示，「7天，168個小時，10080分鐘——不少人相信，這段艱難的隔離時光，將在深圳的發展史上，留下不可磨滅的印記。」

《深圳特區報》亦針對深圳今次疫情發表評論文章，文章引用《菜根譚》「每臨大事有靜氣，靜而後能安，安而後能慮，慮而後而得」並稱疫情當前，十分受用。

另據深圳衛健委消息，3月14日0-24時，深圳新增60宗本土感染，包括39宗確診及21宗無症狀感染者。