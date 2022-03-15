疫情｜集中近半入境旅客增防疫壓力　上海106入境航班分流至12市

集中了內地近半入境旅客的上海，近日再爆發本土疫情，防疫壓力倍增。中國民航局周二（15日）宣布，3月21日至5月1日期間，部分上海入境國際客運航班將被調整至其他12個口岸機場，涉及22條航線的106班航班。



據《新華社》報道，中國民航局運輸司副司長徐青表示，為緩解上海市疫情防控壓力，經國務院聯防聯控機制研究決定，3月21日至5月1日期間，調整部分上海入境國際客運航班。共涉及國航、東航、上海航、吉祥航、春秋航等5間航空公司22條航線，合共106班。

上述航班入境點將由上海浦東機場調至成都、大連、福州、杭州、濟南、昆明、南昌、寧波、廈門、太原、長沙、重慶等12個口岸機場。據了解，民航局目前已要求相關航空公司及時向已購票旅客告知航線變更情況，保障消費者權益。

另外，有數據統計指，上海是中國最大的空海港入境口岸，自2020年以來，上海集中全國近40%入境航班、近50%入境旅客、近70%入境貨物。而2021年上海入境航班量有1萬4137班，佔全國入境航班總量的35.6%，2022年2月這一比例更上升了42.8%。

由此可見，上海「外防輸入」的壓力之大。惟近日，上海再爆發本土疫情，3月1日至15日14時，全市累計報告本土確診94宗及861宗無症狀感染者。