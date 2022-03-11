北上避疫｜上海疫情關港人隔離酒店事？滬官方：已減往來香港航班

本港和內地疫情持續，10日內地新增397宗本土確診，其中上海佔11宗，158宗境外輸入確診，上海有32宗。內地網絡傳言，上海和深圳一樣疫情緊張是由於港人北上避疫但深圳有限額，上海便增加航班讓香港人分流到位於徐匯的華亭賓館隔離，華亭賓館爆發疫情。



11日上海市發布消息指出，近期上海各地疫情存在明確關聯，病毒基因高度同源。上海市官方微信公眾號也回應網友，證實疫情涉及華亭賓館管理疏漏，但未有證實該賓館是否被用作港人隔離酒店。



此前內地網絡盛傳，上海和深圳一樣疫情已經爆發，原因是要接納北上避疫的港人。網傳文章指出，因為深圳隔離酒店有限額，「上海自告奮勇」要分流，其中錦江集團旗下的華亭賓館原先要重新裝修，暫且先被拿來做為隔離酒店。上海並因此增加往來香港的航班。

文章提到，到上海隔離的香港人陽性比例者很高，建於1986年的華亭賓館因年代久遠，通風系統只有一個，病毒因此到處傳播。上海市定期核酸檢測時發現該賓館陽性比例很高，但環境裡已經都是病毒。

該文章更稱，發現華亭賓館疫情後，上海徐匯區的防控單位和領導開會決定如何處理華亭賓館人員時，未注意到會議中也有無症狀感染人員，成為上海疫情傳播的關鍵。

根據上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室11日發布消息，指出近期上海松江、嘉定、閔行、黃浦、徐匯、寶山、浦東新區等區疫情均存在明確的流行病學關聯，病毒基因測序顯示高度同源，感染來源聚焦於境外輸入病例攜帶的病毒污染環境，「由於管理疏漏引發本土感染並導致傳播」。

對於網民詢問「什麼地方的管理疏漏呢？」，上海市政府新聞辦官方微信公眾號則回應「據了解，是中風險地區漕溪北路1200號（華亭賓館）」而對於網傳上海即將封城，上海市政府則澄清是謠言。

上海市政府官方微信公眾號證實華亭賓館存在管理疏漏。

此外，為防範新一波疫情，上海市中小學自明日（12日）起全部調整為線上教學，幼兒園、托兒所停止幼兒入園，各類培訓機構和托育機構不得開展線下培訓和托育服務。後續安排將視疫情情況變化，及時作出調整併向社會公佈。