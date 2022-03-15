豆瓣應用遭下架 網信辦派督導組進駐豆瓣：整改嚴重網絡亂象

國家互聯網信息辦公室（國家網信辦）今日（15日）派出工作督導組進駐豆瓣網，整改當前豆瓣存在的嚴重網絡亂象。



國家互聯網信息辦公室（國家網信辦）在微信公眾號「網信中國」發布通知，表示已指導北京網信辦派出工作督導組進駐豆瓣網，督促其整改當前豆瓣存在的嚴重網絡亂象。

豆瓣已在部分應用商店被下架，包括華為、OPPO和vivo應用商店。目前在蘋果App Store仍可搜索。

豆瓣應用遭下架。

去年12月1日，國家網息辦約談豆瓣網負責人、總編輯，並對豆瓣網運營主體北京豆網科技有限公司予以共計150萬元（人民幣，下同）罰款的行政處罰。去年網信辦更提到，這已經是豆瓣網第20次受到處罰，目前被罰款金額高達900萬元。

社群平台「豆瓣」深受內地年輕人喜愛，用戶數在2013年就突破2億。豆瓣由楊勃於2005年3月6日創立，提供圖書、電影、音樂唱片的推薦、評論等信息。

此外，據國家網信辦公布，去年11月，全國各級網絡舉報部門受理舉報1375.4萬件，按月增長5.3%、按年增長14.5%。其中，國家網信辦違法和不良信息舉報中心受理舉報31.3萬件，按月增長3.3%、按年增長86.1%。

通報指，各地網信辦舉報部門受理舉報104.8萬件，按月下降0.8%、按年下降7.6%；全國主要網站受理舉報1239.3萬件，按月增長5.9%、按年增長15.7%。

在全國主要網站受理的舉報中，微博、百度、阿里巴巴、快手、騰訊、今日頭條、新浪網、知乎、豆瓣、搜狗、優酷、拼多多、京東、嗶哩嗶哩動畫等主要商業網站受理量佔70.2%，達870.5萬件。其中，微博以369.8萬件居首，百度以212.7萬件居次。