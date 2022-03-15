疫情｜深圳食材價格穩定籲市民理性消費　建配送網保物資運輸暢通

深圳自昨日（14日）起「封城」7天，期間會展開三輪全民核酸檢測，全市社區小區、城中村、產業園區實施封閉式管理。

深圳市民對生活物資臨時需求有所增大，更關注物價上漲的情況。今日（15日），深圳市發展改革委員會二級巡視員秦世傑表示，除了蔬菜價格上漲4.1%，其餘食材價格基本穩定，呼籲市民要理性消費。



秦世傑表示，與上周同期相比，昨日深圳蔬菜價格上漲4.1%，豬肉、雞蛋、大米、食用油價格基本穩定，食用農產品貨源充足、供應通暢，呼籲市民在保證正常生活的前提下理性消費。

他介紹，深圳市發改委正會同相關部門多渠道發力，確保重要生活物資市場供應充足、價格平穩。一方面加強價格監測，對重要生活物資實行「日監測、日報告」，同步開展線上線下價格監測；另一方面配合市場監管部門加大執法力度，緊盯群眾投訴舉報和輿情反映，嚴肅查處借疫情防控之機囤積居奇、捏造散佈漲價信息、哄抬物價等違法行為，確保市場價格總體穩定，同時做好價格補貼，保障困難群眾基本生活。

為保障城市保供物資貨運暢順，深圳市交通運輸局第一時間統籌城市配送骨幹物流企業，建立市內物資「配送網」，對跨市運輸生活物資車輛發放《車輛通行證》。目前，市場監管部門已經確定首批285家企業可以自行下載打印綠色通行標識。

同時，市級應急運力隊伍已儲備606輛貨運車輛，合計載重量超過6500噸，涉及普通貨物運輸、冷鏈運輸等多種車輛類型，隨時響應各區需求，彌補運力缺口。