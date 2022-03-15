習近平：政協委員要堅持為國履職 為民盡責

據《新華社》報道，明日（16日）出版的第6期《求是》雜誌，將發表國家主席習近平的文章《在中央政協工作會議暨慶祝中國人民政治協商會議成立70週年大會上的講話》。



國家主席習近平在文章中強調，要加強和改進政協工作，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持和發展中國特色社會主義，實現「兩個一百年」奮鬥目標，提高政治協商、民主監督、參政議政水平，更好凝聚共識，落實中央決策部署和政協工作、凝聚海內外華人，為全面建設社會主義現代化強國作貢獻。

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文章指出，政協是偉大成果，偉大創造。政協堅持團結和民主，服務黨和國家，在新中國各個歷史時期發揮重要作用。

文章要求，加強黨對政協工作的領導，準確把握政協性質定位，發揮好政協專門協商機構作用，廣泛凝聚人心和力量，聚焦黨和國家中心任務履職盡責，堅持人民政協為人民，以改革創新精神推進履職能力。

文章指出，政協尤其要做好以下工作：

圖為董建華和梁振英（右）交談。（中新社資料圖）

第一，必須把政協制度堅持好、把政協事業發展好，增強開展統戰工作的責任擔當，團結更多人維護黨。政協要發揮政協專門協商機構作用，找到全社會意願和要求的最大公約數，發揚「團結－批評－團結」的優良傳統，促進不同思想觀點的充分表達和深入交流，做到有序協商，體諒包容、真誠協商，形成暢所欲言、各抒己見，理性有度、合法依章的協商氛圍。

第二，加強思想政治引領、廣泛凝聚共識。政協要堅持和加強黨對各項工作領導、團結教育引導各族各界、化解矛盾，凝聚共識。

第三，強化政協委員責任擔當。政協委員要堅持為國履職、為民盡責，認真履行委員職責，政治立場不能含糊、政治原則不能動搖。