習近平：年輕幹部要守住守牢「拒腐防變防線」

3月1日上午，2022年春季學期中共中央黨校（國家行政學院）中青年幹部培訓班在中央黨校開班。



據中國官媒新華社報道，在這次的開班式上，中共總書記習近平出席發表講話。中共政治局常委、中央書記處書記王滬寧出席開班式。陳希主持開班式。丁薛祥、黃坤明出席開班式。

2018年3月，按照中共中央關於深化黨和國家機構改革的統一部署，將中央黨校和國家行政學院的職責整合，組建新的中央黨校（國家行政學院），實行一個機構兩塊牌子，作為中共中央直屬事業單位。

3月1日，習近平出席2022年春季學期中央黨校（國家行政學院）中青年幹部培訓班。（新華社）

包括這次培訓班在內，2019年至今，中央黨校（國家行政學院）至少舉辦過6次「中青年幹部培訓班」。據《新聞聯播》畫面顯示，不少地方官員參加了這次培訓班。

每次開班式上，習近平都會對年輕幹部提出要求。比如，在2019年9月的開班式上，習近平提到，要「發揚鬥爭精神增強鬥爭本領」 。2020年10月的開班式上，習近平提到，年輕幹部要提高政治能力、調查研究能力、科學決策能力、改革攻堅能力、應急處突能力、群眾工作能力、抓落實能力等。

今年的開班式，習近平特別提到了年輕幹部「守住守牢拒腐防變防線」這一話題。習近平指出，年輕幹部必須牢記清廉是福、貪慾是禍的道理；幹部守住守牢拒腐防變防線，要層層設防、處處設防。

他要求，年輕幹部要看清一些事情該不該做、能不能幹，時刻自重自省，嚴守紀法規矩。

此外，習近平在講話中還提到了信訪工作。習近平強調，信訪是送上門來的群眾工作，要通過信訪渠道摸清群眾願望和訴求，找到工作差距和不足，舉一反三，加以改進，更好為群眾服務。領導幹部要學網、懂網、用網，了解群眾所思所願，收集好想法好建議，積極回應網民關切。要高度關注新業態發展，堅持網上網下結合，做好新就業群體的思想引導和凝聚服務工作。