冷空氣來襲全國現「倒春寒」現象　北方料降雪南方或迎暴雨冰雹

中央氣象台發布強對流天氣藍色預警，預計昨晚（15日）8時至今晚（16日）8時，安徽、湖北、四川等部分地區將有大雨、雷暴大風或冰雹天氣，其中強對流的主要影響時段為今日白天。

雖然天氣逐漸回暖，南方甚至已熱成夏天，但未來兩天將有一股冷空氣影響全國，料為北方帶來降雪天氣，南方或會出現暴雨冰雹。



中央氣象台預計，安徽西南部、湖北東部、湖南北部、江西北部、四川東南部、重慶南部、貴州中東部、雲南東南部等地的部分地區將有8至10級、局地10級以上雷暴大風或冰雹天氣；河南南部、安徽西南部、湖北東部和南部、湖南中北部、江西中北部、四川東南部、重慶、貴州中東部、雲南東南部等地的部分地區將有短時強降水天氣，每小時雨量20至50毫米，局地可達60毫米以上。

3月上旬，全國天氣回暖，南方氣溫更升至28°C以上，但未來兩天將迎來一股強冷空氣。中國天氣網氣象分析師閔裕秋介紹，冷空氣今天將為中東部帶來雨雪降溫，由於前期基礎氣溫較高，北方不少城市的最高氣溫升至20℃以上，南方更是已經接近或突破30℃大關，因此冷空氣帶來的降溫較強，華北、東北、黃淮、江漢、江淮、江南北部等地降溫4-10℃，部分地區降溫幅度甚至可達12℃以上。

3月上旬，全國天氣回暖。3月15日，江西南昌最高氣溫達28℃，市民身穿清涼服飾出行。（中新社）

降溫過後，最低氣溫0℃線將南壓至遼寧東部、河北南部至山西西部一帶，華北、東北地區等地最高氣溫將重回個位數、甚至跌破冰點。值得注意的是，北方氣溫的低點將出現在3月17日至18日，東北、華北和黃淮氣溫將由偏高整體轉為偏低；南方氣溫會有多些起伏，但3月20日後氣溫會從偏暖轉為偏冷。

截至3月15日，華北、黃淮等地的氣溫依然維持偏暖格局，但受冷空氣影響，18日前後，北京的最高氣溫將迅速降至約2℃，石家莊、太原等地氣溫將由20℃以上降至6℃、4℃。上海、南京、杭州等南方城市的降溫幅度都在10℃以上，其中長沙的最高氣溫會暴跌20℃，從30℃猛跌至10℃。

閔裕秋分析，冷空氣將為北方帶來降雪天氣，預計16日夜間至18日，京津冀、山西東部和北部、內蒙古中部、遼寧等地有小到中雪或雨夾雪，其中北京北部、河北北部、山西北部、內蒙古中部、遼寧東部等地有大雪、局地暴雪；上述地區新增積雪深度將達2至8厘米，內蒙古中部、河北北部部分地區可達10至20厘米，局地可達20厘米以上。

冷空氣將為北方帶來降雪天氣，南方或會出現暴雨冰雹。（新華社）

冷空氣亦會為南方帶來大雨天氣，預計安徽、江蘇、湖北、湖南、江西、重慶東部、貴州中東部等地部分地區有中到大雨，其中湖北中東部、湖南北部、安徽中南部、江蘇中部等地部分地區有暴雨、局地大暴雨，上述地區累計降雨量普遍可達50至70毫米，局地100至120毫米。

由於冷暖空氣激烈「對峙」，15日夜間至17日，南方地區將有較大範圍強對流天氣，除了有短時強降水，重慶南部、貴州、湖南西部和東北部、湖北南部、江西西北部等地部分地區將有雷暴大風；貴州、重慶西南部、雲南東部等地部分地區或有冰雹。

閔裕秋預計，本周後半段還有一股冷空氣接踵而至，並且對南方氣溫的打壓會更加明顯。受本次冷空氣影響，北方地區會先降溫，長江沿線一帶的氣溫將在20日至21日「觸底」，預計3月下旬冷空氣較為活躍，除了青藏高原平均氣溫較常年偏高外，其他大部地區平均氣溫都將較常年同期偏低1至2℃。