山東版《絕命毒師》？男子自建實驗室製冰毒　還到大學旁聽化學課

美國電視劇《絕命毒師》（Breaking Bad）講述主角以自身的化學知識與技能製造出「冰毒」，期望以此獲巨大利益，而這一影視作品的橋段近期卻展現於山東濟南。40歲男子李某整天妄想一夜暴富，遂想以製造冰毒賺快錢，還為此專門花錢到當地一間大學旁聽，系統學習化學專業知識，猶如上演一部中國版的Breaking Bad。不過製造冰毒的場點最終被警方搗毀，李某被捕。



案情指，李某從事社區網格員工作，雖然收入不高，但無貸無債，與做護士的妻子及小學三年級的女兒住在父母留下的住房中，還自己買了台車，生活可謂溫馨而安穩。可是人心不足蛇吞象，不善交際的李常常閉關琢磨如何發大財，過上奢華生活。去年6月，當他在網上發現製造冰毒成本不高，是賺快錢的好方法，遂開始從網上學習制毒知識、制毒方法步驟。

由於基礎知識太差，好多化學公式數據看不懂，也不明白實驗操作流程，「上進」的李某還決定自費到大學旁聽，系統學習了化學專業知識。有了研製能力後，他看中了濟南東部某小區的一所房子，並謊稱自己在研製化妝品，從妻子處得來家裏僅有的5萬多元「創業」。

李某還採取化整為零的方式，在網上零零碎碎地購齊了製毒設備、化學原料，一手一腳設好自己的「毒品實驗室」。從此，他一有時間就窩在實驗室試驗，每次有新產品就會自己先品嚐鑑定，再繼續改進配方，就這樣反覆試驗了近半年，逐漸取得了成效。

近日，濟南市公安局禁毒支隊會同歷城分局等相關部門，經過3個多月的跟蹤偵查，成功搗毀該處製造冰毒場點，並繳獲冰毒半成品2公斤，制毒原料600餘公斤，反應釜等製毒設備一宗。被捕後，李某對其製造毒品的犯罪事實供認不諱。此案亦為2022年全國「清源斷流」行動以來，山東禁毒部門破獲的第一起制毒案件。