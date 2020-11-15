台調查局官員辦案「遺失」6.5公斤冰毒　1年後才報告本部

綜合台媒報道，台灣法務部調查局下設的航業調查處基隆調查站（簡稱「航基站」）去年11月在辦理毒品案件時，負責運送涉案毒品的鄭姓調查官，在途中不慎「遺失」6.5公斤的安非他命（俗稱「冰毒」）。 直至近日，航基站向調查局本部報告該毒品遺失案，事件才得以曝光，惟有關毒品仍下落不明。調查局今天（15日）表示，將究責人員絕不寬貸。

據中央社報道，全案緣於航基站偵獲一宗冰毒案件後，詹姓承辦調查官為檢驗確認毒品成分，交代鄭姓調查官將物證送交鑑識科學處，航基站後來遲遲等不到鑑定報告，打電話到化學鑑識科詢問，化驗人員卻說，從頭到尾都沒收到毒品物證，讓航基站大吃一驚。原來，鄭姓調查官在運送過程中，將6.5公斤冰毒「不慎遺失」。

台灣調查局前日（13日）才剛剛舉行記者會，宣布與泰國聯手偵破「泰國史上最大毒品案」，緝獲近12噸氯胺酮毒品（俗稱「K仔」）。

事情經過近1年，航業處長都已換人，毒品去向仍是一團迷霧，直到事情掩蓋不住，航基站日前才向調查局本部報告。此案亦成為台灣調查局首宗大量毒品證物遺失事件。

調查局高層得知後震怒，為追查毒品下落，督察處上周五大規模約談時任航基站副主任林聖智、航基站毒品案詹姓承辦人、負責運送毒品的鄭姓調查官等人。為釐清這批毒品是否遭轉賣或吸食，專案小組不排除破天荒對經辦人實施測謊、驗尿等強制作為，層級最高恐溯及時任站主任。

調查局表示，待調查釐清事實後，將依調查結果追究相關人員刑事及行政責任，不排除將該案移送懲戒法院追究行政責任，另依刑法湮滅刑事證據罪或侵佔罪移送相關地檢署偵辦。

調查局官員透露，受疫情影響，毒品走私困難，價格飆漲，現時6.5公斤冰毒，若依大盤商售價，價值超過新台幣500萬元（約合136萬港元），小盤商價格可再翻倍。

（綜合報道）