疫情｜南京防控升級：全市小區封閉管理　中小學暫停面授教學

內地的新冠肺炎疫情嚴重，南京昨日（15日）發布全面強化全市疫情防控的通告，宣布全市實施小區封閉管理、全市中小學暫停面授教學、關停部分密閉場所、暫停部分地鐵線路等措施。



通告指，全市實施小區封閉管理。人員進入小區一律戴口罩、測溫、驗碼。對有物業管理的小區，小區物業公司必須履行疫情防控主體責任，小區原則上只保留一個進出通道。所有外賣、快遞、投遞等一律不得進入小區，實行無接觸配送。

通告又指，要加強學校防控管理。自16日起，全市中小學（含中等職業學校、特殊教育學校、外籍人員子女學校、技工學校等）暫停面授教學，各校組織開展線上教學；幼兒園暫停入園，開展線上居家生活指導。

通告又指，要關停部分密閉場所。全市演藝場所、網吧、影劇院、美術館、博物館、紀念館、文化館（站）、圖書館（城市書房）、景區公園室內場所、健身房、公共浴室、桑拿房、SPA會所、美體館、瑜伽館、足療店、修腳店、採耳店、美容店、針灸館、艾灸館、酒吧、KTV、室內歌舞場所、室內體育館、室內游泳館、棋牌室、麻將館、按摩店、遊戲遊藝場所、桌遊室、劇本殺、密室逃脫等休閒娛樂密閉場所一律暫停營業。

南京昨日新增1宗本土確診病例及26宗本土無症狀感染者。自3月10日以來，南京江寧區、秦淮區等部分地區發生外地人員關聯本土疫情。截至16日0時，南京本輪疫情共報告本土確診病例3宗、無症狀感染者32宗。