深圳疫情｜多區防疫加辣　龍崗福田交通管制車輛需「憑證通行」

深圳周日（13日）宣布，3月14日至20日期間實行全員三輪核酸檢測，全市巴士、地鐵停運，全市社區小區、城中村、產業園區實施封閉式管理等「半封城」措施，可謂疫情發生以來最嚴格。

深圳多區在近兩日發布再升級防控措施的通告，其中羅湖區、龍崗區及福田區等多區均要求居民不出門；龍崗區和福田區全域實行交通臨時管制，要求車輛「憑證通行」；大鵬新區也要求車輛原則上非必要不行駛。



羅湖區發通告稱，社區居民嚴格居家，除定時進行核酸檢測、買菜（每戶每兩天一人一次）外，不能外出，「人不聚集、車不出庫」。倡導居民線上購物，快遞、外賣不得進入小區，實行無接觸配送。

龍崗區發通告稱，嚴格實施社區卡口管理，居民除採核酸、取快遞、倒垃圾外，原則上「足不出戶、足不出棟」。如需購買生活必需品，憑社區發放的通行條和48小時核酸陰性證明外出（社區給每戶發放3張通行條，每張通行條僅限1人1次使用）。此外，轄區全域實行交通臨時管制，車輛「憑證通行」，非必要不上路。

福田區也發通告稱，居家人員非必要不出門，除按規範定時定點採核酸、領取生活物資、投放垃圾、緊急就醫等情形外，居民做到「足不出戶、嚴格居家」。福田轄區全域實行交通臨時管制，車輛「憑證通行」，非必要不上路。

大鵬新區也發通告稱，社區居民原則上居家，非必要不外出。除保障城市運行、基本民生需求和防疫工作的交通車輛外，其他車輛原則上非必要不行駛（外來車輛非必要不駛入）。