疫情｜深圳漢網上留言宣洩苦悶　轉眼獲官方回應並上門慰問

因應新冠肺炎疫情，深圳市近期停止一切非必要流動、活動，全市巴士、地鐵停運，社區小區、城中村、產業園區實行封閉式管理。網民賴林遠和妻子在社區開了一家早餐店，他在深圳衛健委微信公眾號周二（15日）凌晨2時發布的一則推文下留言，稱被疫情影響生意。原本只是為了宣洩一下情緒的他沒想到的是，南山區當局竟沒幾分鐘就回覆，相關人員甚至上門進一步了解訴求。



住在南山區西麗街道曙光社區茶光村的賴林遠，2019年和妻子在附近松坪山社區開了一家小店，售賣包子、豆漿等早餐。他非常喜歡深圳，希望透過早餐店立足，而剛開業時，生意確實不錯，惟隨着疫情發展卻受到了一定影響。

賴林遠到深圳衛健委微信公眾號的推文留言，詎料不久即獲回應。（深圳晚報）

近日，茶光村被列「封控區」，情緒不佳下，他遂到深圳衛健委微信公眾號的推文留言，「茶光村封了，我一個快30歲的男人，一個人支起一個早餐店……」

本來，他並沒多想，只是表達出自己的感慨，「我其實沒想去佔用公共資源，就是想發洩一下」。沒想到，留言幾分鐘後就獲得運營人員回應，「南山區想和您聯繫，可否提供電話」。更令他始料未及的是，曙光社區工作站當日下午就聯繫了他，10多分鐘後就攜同食品、水果等慰問品到達他住處。

賴林遠獲慰問。（深圳晚報）

曙光社區黨委書記廖志康事先了解到賴林遠的焦慮，也知道其一個人扛起家庭重任很不容易。他到場向賴當面解釋依照疫情防控指令對茶光村進行圍合管理的原因，並詳細了解賴的訴求，依照相關規定為其解決難題。廖又提出，社區防疫人員每天需要大量早餐，故希望可以由賴的早餐店來供應。而見狀的賴也十分感慨，更差點當場落淚。

賴林遠又指，自己其實非常理解疫情防控政策，認為無論做生意的也好，社會上各行各業的市民也好，大家都想疫情能夠快點結束，所以一定要配合防疫工作。最後，廖志康留了電話給賴林遠，並指如果日後有需要，可以經社區隨時聯繫。