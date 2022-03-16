武漢市原副市長袁善臘受查　曾被前湖北首富實名舉報「六宗罪」

據湖北省紀委監委周三（16日）消息，武漢市委原常委、市政府原常務副市長袁善臘涉嫌嚴重違紀違法，正接受湖北省紀委監委紀律審查和監察調查。
公開資料顯示，袁善臘1954年1月出生，今年68歲，為湖北黃岡人，中共黨員，湖北省高等教育自學考試黨政管理專業畢業，大專學歷，1972年4月參加工作。
他早年曾擔任武漢市農林局辦公室幹事，武漢市委研究室綜合處副處長、處長，武漢市委研究室副主任，武漢市東湖新技術開發區管理辦公室常務副主任，武漢市政府副秘書長，市東湖新技術開發區管委會主任、黨委書記等。他在1997年12月任武漢市委委員，2000年1月任武漢市副市長，2005年4月任武漢市委常委、常務副市長。
袁善臘亦非近年唯一被查的武漢市副市長。2020年12月，武漢市人民政府黨組成員、副市長徐洪蘭被查。短短半年後，即2021年6月，湖北省商務廳黨組書記、廳長秦軍被查。
另外，袁善臘還曾被實名舉報。2011年9月1日上午，前湖北首富、原東星航空公司總裁蘭世立通過其侄女、東星航空母公司東星集團總裁助理蘭劍敏，在北京國賓酒店對袁善臘進行實名舉報，並列舉出六宗罪，包括包養多名情人、將政府巨額資金借給黑社會放高利貸、幫助黑社會組織收取高利貸、索取巨額賄賂、對受害者進行打擊報復、指使他人對受害人進行誣告誣陷等。
據悉，從停飛到破產，時任武漢市副市長袁善臘參與了東星航空事件的處理，屬主要決策者之一。針對舉報，袁善臘否認，指全屬謠言。同年12月，湖北省紀委監察廳表示，省紀委已迅速組成調查組，經查，袁善臘不存在蘭世立舉報的違紀違法問題。不足半月後，袁善臘辭去所有黨政職務，從副市長的職務上「裸退」。
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