疫情｜北漂女子住河北燕郊：凌晨困兩地交界大橋受凍「進退兩難」

內地疫情持續，各地縮緊防疫政策。據微博用戶「能量少女YMC」3月16日透露，自己在北京上班，家住北京鄰近的河北燕郊，但因為兩地防疫政策趨嚴，自己凌晨2時23分被困在交界處的橋上，致電兩地防疫單位卻都得不到回應，她透露當時橋上還有被困了6個多小時的幾個女孩，引發網民熱議。



14日北京周邊燕郊區全面限制進出，全員需等核酸檢測再決定隔離時數。同日，北京也在防疫會議強調，嚴格進行返京管理，對有感染者的所在地人員，落實限制進返京等防疫政策。

微博用戶「能量少女YMC」16日指出，因為燕郊的防疫政策，禁進禁出無法回家。自己想返回北京，但因為北京健康碼「健康寶」會針對近期可能到訪或途經風險地區的民眾進行「彈窗」提醒，自己也無法回北京，她指出凌晨2時還有不少女孩和她一樣受困橋上，有幾位女孩已經等了6個小時。

「能量少女YMC」提到，她打了110「對方說不歸他們管」，打給市政和防疫辦和居委會但都沒有得到回應，她說自己「離家只有兩公里，卻像隔著一條河。」她表示，自己凌晨4時成功打通街道辦的電話，但是對方卻說「領導們都在休息，他們在一線奮鬥很久了」，對於她們是否只能在橋上度過一夜，街道辦更回覆「沒辦法」。

「能量少女YMC」早上7時再次和街道辦取得聯繫，對方卻質疑她為何要去北京工作「不能居家辦公嗎？」，並問她「去了為何要回來？」。她批評，官員無視個體的痛苦，卻舉著「一切為了人民」的大旗。

不過，後來該文章在網民爭相轉發後，「能量少女YMC」已成功返回燕郊，她隨後在微博報平安，相關微博文章也迅速被刪除。據了解，河北燕郊因鄰近北京，許多北漂因房租考量在燕郊租房，每天有數十萬人往返兩地通勤。（延伸閱讀：【中國掠影】北京「最熟悉的陌生人」 ：燕郊人無以定義的生活）

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對此，內地部分網民批評防疫政策不能枉顧民眾，應該考量到民眾的需求。不過亦有內地網民認為，燕郊13號晚上通知零點要封閉小區，14號封的小區准入不准出，15號封的城禁止進出燕郊區域，質疑該微博用戶明知防疫政策卻仍要違反。

但該說法也被網民反駁稱「體諒一下打工人的心情」「防疫政策也該更彈性點」「讓民眾困在兩地之間確實有政策不完善的地方」，許多燕郊居民則表示，一開始也以為燕郊只會封城2到3天，「沒想到一封就是7天，15日開始有很多人才陸續趕回來」。