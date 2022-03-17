途人當街被人持棍擄走　警急忙拯救　得悉狀況連「肉參」一併拘捕

台南市區3月16日凌晨驚傳有「棒球隊」當街擄人，警方獲報後不敢大意，派遣快打部隊圍捕相關車輛，最後在安平區將其中一輛攔下，結果竟是一名女子精心幫男友設計的慶生環節，但該行為已嚇壞附近民眾，事後7人全被依《社會秩序維護法》送辦。



事發於3月16日凌晨0點左右，台南第六警分局獲報，在夏林路有人在超商前遭持球棒的惡煞強押上車，警方獲報後繃緊神經，調閱監視器鎖定相關車輛後，派遣快打部隊進行線上圍捕，10多分鐘後，在一間餐酒館前發現通報車輛，員警隨即呼叫支援到場幫忙。

途人被擄走狀況：（按圖了解）

警方進門發現，被害人根本沒有受傷，還跟擄人的「嫌犯」互相打鬧，頓時傻眼，經調查後才發現，整起街頭擄人案，竟是邱姓女子為了幫男友慶生，設計的綁架戲碼，目睹全程的路人嚇壞，以為真的發生刑案，嚇得趕緊打電話報警。雖然是一時好玩，但這樣的行為已經處法，警方事後也將包含壽星在內的7人，依照《社維法》送辦。

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