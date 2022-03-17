內地大學封校提供「皇帝餐」老師直播減肥操　網民：後悔沒報考！

近日，吉林大學施行校園封閉管理，為學生提供「皇帝餐」，體育老師更直播減肥操，網民紛紛直呼羨慕，表示後悔沒有報考該大學。大學發表的微信推文「孩子們，我們一定會把飯供上！」，更讓不少網民動容。



吉林大學推文「孩子們，我們一定會把飯供上！」，讓不少網民動容。（吉林大學）

這張照片拍攝於13日早上，在吉林大學前衛校區南區莘子園食堂，身穿防護服的工作人員，正為全校同學準備早飯。

供應數萬份「隔離餐」後，不少吉林大學的學生紛紛曬出自己餐飯：三餐豐盛外加水果、牛奶。學生一邊接受學校的投餵，一邊擔心封閉期間長胖，不少吉林大學的學生們有了「愛的煩惱」。吉林大學工作人員，努力讓身處疫情中的學子們感受溫暖，感動無數網民。

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吉林大學表示，在提供「皇帝餐」後，大學近日又面向學生推出了鍛煉直播以及健身操教程等一系列直播的課程，鍛煉直播更由體育學院老師與學生策劃錄製。

吉林大學體育學院院長裘鵬教授介紹，活動大概要做21天，主要是利用寢室空間，教同學做一些自身負重練習。同學們可以邊看直播邊練習，一起健身，提高免疫力。學校還會根據學生喜好程度，安排健身直播內容。

網民羨慕表示「後悔沒報考」

事件曝光後，有不少女性網民表示，正好趁著這次「閉關」減肥，但學校這麼豐盛的餐食，自己恐怕是很難實現願望了。吉林大學也聽到了學生們的調侃，「學校怎麼會把學生餵胖呢？」

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網民們更紛紛直呼羨慕，「這就是高級985大學吧！」，還有很多學生表示很後悔沒有考吉林大學的研究生，「現在還來得及嗎？」認為吉林大學作為吉林省大學的代表，這次一系列的行動親民又貼心。