疫情｜內地增2432宗本土個案吉林佔近半　廣東錄40宗香港輸入個案

內地的新冠肺炎疫情嚴重，據國家衛健委通報，昨日（16日）內地新增本土確診病例1226宗；另新增本土無症狀感染者1206宗，合共2432宗，較前一日的逾3000宗回落。吉林省繼續為疫情重災區，共有1157宗本土個案佔最多；廣東則有153宗本土個案，其中深圳佔91宗。



新增本土確診病例方面，為吉林472宗，其中吉林市455宗、長春市268宗；福建99宗，其中泉州市92宗；廣東83宗，其中深圳市71宗、東莞市7宗、廣州市4宗、珠海市1宗；遼寧62宗，其中大連市38宗；天津48宗；河北38宗；山東36宗；浙江27宗；陝西26宗；黑龍江16宗；甘肅12宗；上海8宗；廣西7宗，均在欽州市；江蘇5宗；雲南5宗；北京4宗；貴州2宗；安徽1宗；江西1宗。含28例由無症狀感染者轉為確診病例（吉林11宗，山東10宗，天津5宗，上海1宗，貴州1宗）。

新增本土無症狀感染者方面，為吉林415宗，其中吉林市400宗；河北178宗；上海150宗；山東96宗；遼寧94宗，其中大連市75宗；廣東70宗，其中東莞市45宗、深圳市20宗、廣州市2宗、汕尾市2宗、惠州市1宗；江蘇67宗，其中南京市26宗；福建42宗，其中泉州市41宗；雲南24宗；廣西23宗；黑龍江13宗；安徽10宗；甘肅8宗；天津7宗；內蒙古4宗；浙江4宗；重慶1宗。當日轉為確診病例47宗，其中境外輸入19宗。

此外，新增境外輸入確診病例91宗及無症狀感染者104宗，多地繼續錄得由香港輸入的個案（包括無症狀感染者），據不完全統計，其中廣東有40宗，北京有4宗，上海有22宗。