疫情｜東莞工廠企業全封閉管理　有園區搭數百帳篷供員工就地隔離

鑑於疫情發展，東莞市周一（14日）發布「封城令」，包括全市巴士、地鐵暫停營運；工廠企業、產業園區全面實行封閉式管理等。有當地企業為方便員工就地隔離，在園區內搭建臨時帳篷，引發廣泛關注。



東莞一企業為方便員工就地隔離，在園區內搭建臨時帳篷。（極目新聞）

據網傳畫面顯示，為了應對就地隔離措施，東莞某園區內有上百個帳篷，矗立在原本空曠的草坪上，而帳篷後方則疑為工廠廠房。

短片發布後引發關注，有網民表示「看到這種場面好心酸，但願再無疫情」；亦有網民指「住在帳篷里，千萬別下雨了」。

據《極目新聞》報道，短片拍攝者李先生說，短片拍攝於14日，自己經過東莞市東坑鎮一間工廠時，見到空地上搭滿帳篷供員工隔離，覺得很心疼，便進行了拍攝。

亦有工廠員工表示，自己與同事都在廠區內隔離，晚上就在廠區空地的帳篷中休息，帳篷的頂部有紅色和綠色，用以區分不同部門。

據早前報道，東莞當局14日凌晨發通知稱，在全市範圍內開展多輪核酸檢測，自當日早8時起至本月20日，東莞巴士、地鐵暫時停運，全市小區、村（社區）一律實行圍合管理，工廠企業、產業園區全面實行封閉式管理，全市一律暫停堂食，學校停止線下教學活動等。

翌日，東莞在「加辣」防疫措施指，自當日中午12時至本月21日24時，全市住宅小區、村（社區）一律實行封閉式管理，全體住戶、車輛非必要不外出。