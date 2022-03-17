疫情｜北京實施防疫常態化措施　環京通勤人員進京無需核酸證明

內地的新冠疫情持續嚴峻，北京市宣布自周三（16日）起，實施疫情防控常態化措施，即是在堅持「外防輸入」基礎上，有序恢復生產生活秩序。措施包括拆除不必要物理隔離、低風險地區及環境地區通勤人員進京不再查驗核酸證明等。



據《北京青年報》消息，北京市委宣傳部副部長徐和建在防疫記者會上表示，國內疫情持續平穩向好，但全球疫情仍呈擴散蔓延態勢，針對當前全球疫情形勢，結合北京實際，首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制研究制定了北京疫情防控常態化措施，3月16日開始實施。

措施要求優化進京管控，包括國內低風險地區人員進京，環京地區通勤人員進京不再查驗核酸證明，恢復進出北京市跨城的士、網約車、順風車業務。優化社區（村）疫情防控措施。社區（村）科學、合理設置卡口，拆除不必要的物理隔離，做到卡口應開盡開，不再檢測體溫，便利居民出行。有序放開婚宴、喪葬等家庭聚集活動，做好村級備案，落實掃碼登記、佩戴口罩、通風消毒等措施，控制人員密度，縮短活動時間。

措施規定有序回復文體旅遊活動，將繼續落實「限量、預約、錯峰」，按75%限流開放公園、景區、名勝古蹟和圖書館、博物館、影劇院、卡拉OK、網吧等室內外文化娛樂場所。

措施還指出可以舉辦500人以下的會議和1000人以下的體育賽事，體育賽事室內外場地觀眾上座率每場應控制在75%以內；恢復生活服務業企業正常運營，允許組織開展促消費活動，商務樓宇、商超、酒店賓館等公共場所和辦公樓宇，在嚴格落實掃碼、預約、戴口罩等基礎上，取消春節期間75%限流措施。此外，還要放開醫療機構床位使用率限制。

而按照「外防輸入、內防反彈」的要求，將有序開展國內團隊旅遊業務，但繼續堅持非必要不出境、國內中高風險地區人員限制進京和在京風險人員篩查管控措施。同時，暫不恢復出入境團隊旅遊及「機票+酒店」業務，暫緩新批涉外、涉港澳台營業性演出活動（演職人員已在境內的除外）等。

至於疫情防控常態化是否代表「疫情沒有了」，中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友曾表示過，所謂「常態化」即是採取防護措施的情況下，能夠基本恢復正常的生活和工作，在「常態化」環境下，仍要按照防控指南的要求，在人員聚集的地方，在密閉的地方，堅持採取保護措施。