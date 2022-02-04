網民提議語音播報減少英語內容量　長沙地鐵：不建議

早前，有網民提議湖南長沙地鐵的語音播報減少英語的內容量，因乘坐長沙地鐵的外國人實在太少，同時建議取消地鐵語音播報中的語音廣告等。對此長沙市軌道交通集團有限公司近日回應，稱不建議減少英文播報內容，又提到合理適當的進行地鐵廣告資源開發是反哺地鐵建設和地鐵運營補虧的收入來源之一。



網民在人民網領導留言板提議長沙地鐵的語音播報減少英語的內容量，特別是到站提示可減化或去掉部分英語內容，原因是乘坐長沙地鐵的外國人實在太少，不到萬分之一。其又指，地鐵到站的播報信息量過於冗長，既然開通多年，附近的地名已經沒有必要再播報，並建議取消地鐵語音播報中的語音廣告，因其嚴重影響長沙地鐵甚至長沙市本身的整體形象，也讓乘客不堪其擾。

對此長沙軌交回應表示，長沙是國務院首批公佈的24個歷史文化名城之一和首批對外開放的旅遊城市之一，一直致力於打造開放友好型城市，而作為城市主要公共交通工具的地鐵，是展現城市文明和開放程度的重要窗口之一。現時長沙地鐵採用中英文雙語播報的形式，英文播報內容主要為站名、導向、安全提示等，便於外國友人有效獲取乘車信息，故不建議減少英文播報內容。

長沙軌交回應表示，作為城市主要公共交通工具的地鐵，是展現城市文明和開放程度的重要窗口之一。(網易)

答覆續指，為充分發揮語音廣播的導向性功能，公司已嚴格篩選地鐵站點周邊地標信息，只將主要信息添加進列車到站語音播報中，又稱作為網紅城市，長沙吸引了不少外來游客，相關播報能為不熟悉當地的外地乘客提供明確的導向指引，故同樣故不建議取消。

其最後提到，公司已嚴格篩選地鐵站點周邊公益、商業信息，只對主要信息添加進列車到站語音播報中，並要求每個站點的公益語音播報量達到50%以上，全國其他城市地鐵的廣告形式均相類似。而合理適當的進行地鐵廣告資源開發，是反哺地鐵建設和地鐵運營補虧的收入來源之一，其廣告收入也為長沙地鐵的運營補虧提供了有力保障。