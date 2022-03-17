網信辦展十項「清朗」專項行動　包括整治劣跡藝人復出、打擊謠言

為維護清朗的網絡空間環境，加強網絡文化內容建設，內地官方去年起加大力度整治網絡亂象。今日（17日），國務院新聞辦公室舉行關於2022年「清朗」系列專項行動新聞發布會，指出將針對網絡直播亂象、網絡謠言等影響面廣、危害性大的問題開展整治，並提出十個方面重點任務。



一是「清朗·打擊網絡直播、短視頻領域亂象」專項行動，全面清理「色、醜、怪、假、俗、賭」等各類違法違規直播和短視頻；從嚴整治激情打賞、高額打賞、誘導打賞、未成年人打賞等行為；堅決遏制借未成年人牟利，通過直播、短視頻打造「網紅兒童」等侵犯未成年人權益現象；全面整治劣跡藝人違規復出、被封賬號違規轉世；嚴懲偷拍跟拍、搭訕騷擾、虛構自殺等各類無底線蹭流量，進行違規變現行為；堅決整治直播間營造虛假人氣、虛假帶貨量，短視頻賬號營造虛假流量等行為；嚴厲打擊通過炮製低俗情感劇情，收割老年人流量，實施營銷詐騙。

二是「清朗·MCN機構信息內容亂象整治」專項行動，集中整治MCN機構及其旗下賬號砲制蹭炒輿論熱點、引發群體對立、欺騙誤導網民、發布三俗信息、利用未成年人謀利等違法違規行為。督促重點網站平台建立MCN機構分級管理制度，通過平台MCN機構入駐協議，明確MCN機構信息內容業務活動標準和責任，加強日常監管，定期開展培訓，加強信息披露，建立專門舉報受理渠道，強化違規處置。

三是「清朗·打擊網絡謠言」專項行動，全面清理涉及政治經濟、文化歷史和民生科普等領域的謠言信息，打上標籤、做出明示。壓實網站平台主體責任，對敏感領域、敏感事件產生的各種信息加強識別；對影響大、傳播廣的無權威來源的信息及時查證。建立溯源機制，對首發、多發、情節嚴重的平台和賬號，嚴肅追究相關責任。建立健全治理網絡謠言工作機制。

四是「清朗·2022年暑期未成年人網絡環境整治」專項行動，著力為未成年人營造健康安全乾淨的網絡環境，重點清理影響青少年身心健康、妨礙青少年上網學習的不良信息，重點整治涉未成年人網絡亂象；督促網站平台進一步完善和推廣青少年模式。

五是「清朗·整治應用程序信息服務亂象」專項行動，結合修訂《移動互聯網應用程序信息服務管理規定》，在清理各類違法和不良信息的同時，注重源頭治理，督促指導應用程序嚴管快處各類賬號，督促指導分發平台嚴管快處各類應用程序；緊盯重要流量入口，全面規範應用程序功能運行、活動設計、內容生產等重點環節，堅決遏制各類亂象；以應用程序內容審核和分發平台上架審核為切入點，壓實雙主體責任，強化日常監管，推動形成「平台管程序、程序管賬號」的管理鏈條。

六是「清朗·規範網絡傳播秩序」專項行動，面向網上新聞信息重點生產、傳播平台，分階段開展規範網絡傳播秩序專項整治。加大網上新聞信息傳播源頭治理，把牢導向關。嚴打重點傳播平台違規採編、超範圍轉載、篡改新聞標題、違規PUSH彈窗推送等行為。深化「自媒體」涉新聞信息網絡傳播亂象治理，集中清理違規賬號和信息。聚焦解決手機瀏覽器、網址導航、主流工具類應用擾亂新聞信息網絡傳播秩序突出問題。

七是「清朗·2022年算法綜合治理」專項行動，落實《互聯網信息服務算法推薦管理規定》關於互聯網企業平台的算法主體責任和系列管理要求，督促重點互聯網企業平台整改算法不合理應用帶來的「信息繭房」、「算法歧視」等問題，積極利用算法弘揚社會主義核心價值觀，營造風清氣正的網絡空間。

八是「清朗·2022年春節網絡環境整治」專項行動，聚焦春節期間人民群眾使用頻率較高的平台環節和服務類型，聚焦解決影響上網觀感、群眾反映強烈的網絡生態問題，著力整治網絡暴力、炫富拜金、封建迷信等亂象，營造文明健康、喜慶祥和的春節網上輿論氛圍。

九是「清朗·打擊流量造假、黑公關、網絡水軍」專項行動，進一步聚焦重點平台、環節、版塊和產品功能，嚴管水軍招募和推廣引流信息，加大違規賬號群組查處力度，強化行為分析和關聯處置，優化榜單評分功能，規範探店種草行為，加強線索移交和信息共享，健全跨部門跨平台聯動處置機制，適時開展專項督查和「回頭看」，防止問題反彈反复。

十是「清朗·互聯網用戶賬號運營專項整治行動」，堅決處置假冒、仿冒、捏造黨政軍機關、企事業單位、新聞媒體等組織機構名稱、標識等以假亂真、誤導公眾的賬號；依法從嚴處置利用時政新聞、社會事件等「蹭熱點」，借勢進行渲染炒作的賬號，發布「標題黨」文章煽動網民情緒、放大群體焦慮的賬號；強化網絡名人賬號異常漲粉行為管理，嚴格清理「殭屍」粉、機器粉，堅決打擊通過僱傭水軍、惡意營銷等方式的非自然漲粉行為，確保粉絲賬號身份真實有效。