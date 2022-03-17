試圖用「魘鎮」巫術詛咒領導跟辦案人員　廣西官員被雙開

3月16日，廣西紀檢監察網發布河池市金城江區委原書記覃生賢被「雙開」消息。通報顯示，覃生賢不信「馬列信鬼神」，長期熱衷封建迷信活動，試圖通過「魘鎮」巫蠱之術，詛咒辦案人員及相關領導，祈求逢凶化吉逃避懲處。



經河池市紀委常委會會議研究並報河池市委批准，決定給予覃生賢開除黨籍處分；由河池市監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。



據公開資料顯示，覃生賢生於1969年5月，是廣西大化人，壯族。1990年6月參加工作，覃生賢一直在廣西工作，2016年4月起任廣西河池市金城江區委書記，2021年6月擔任河池市農業機械化服務中心黨組書記、主任。2021年11月，覃生賢涉嫌嚴重違紀違法被查。

經查，覃生賢喪失理想信念，背離初心使命，不認真履行全面從嚴治黨主體責任，四個意識全無，對黨不忠誠不老實，偽造隱匿證據並與他人串供，轉移贓款贓物，處心積慮對抗組織審查；不信馬列信鬼神，長期熱衷封建迷信活動。

覃生賢試圖用「魘鎮」巫術詛咒領導跟辦案人員。（網易）

通報指，覃生賢為官不廉，「既想當官又想發財」，利用違紀違法所得進行民間借貸並違規持有非上市公司股份，謀取大額回報；無視工作紀律，干預插手工程項目和執法活動，更試圖通過「魘鎮」等巫蠱之術，詛咒辦案人員及相關領導，祈求逢凶化吉逃避懲處；無視中央八項規定精神，長期違規收受下屬及管理服務對象大量禮品禮金；組織觀念淡漠，隱瞞不報個人有關事項，不如實回復組織函詢；在幹部選拔任用中不講原則、任人唯親。

通報更稱，覃生賢不注重家風建設，對配偶失管失教，縱容默許配偶收受他人賄賂、共同對抗組織審查；生活腐化墮落、行為不端，利用職權與多名女下屬發生不正當性關係；目無法紀，侵吞公款，大搞權錢交易，利用職務便利在承攬工程項目、工作調動等方面為他人提供幫助，大肆斂財，數額特別巨大。

通報指出，覃生賢嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌貪污、受賄犯罪，其嚴重違紀違法問題時間跨度長，在黨的十八大甚至十九大後仍不收斂不知止，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經河池市紀委常委會會議研究並報河池市委批准，決定給予覃生賢開除黨籍處分；由河池市監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。