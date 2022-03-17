北京1人確診1萬人陪隔離　打工仔封區前逃出：差點要住老闆家14天

近期大陸各地疫情又反彈，北京陸續出現本土確診案例。14日最新消息京城周邊燕郊區全面限制進出，全員就地等核酸檢測再決定隔離時數。北京市中心朝陽區的富力城社區情況更嚴峻，「1人確診1萬人陪隔離」。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問小李（化名）表示，原本幫老闆回家拿東西，只差五分鐘被鎖在社區14天，驚險擠出封鎖的大門後，社區已經被綠色鐵皮重重包圍，所有居民插翅也難飛。



「我真的差點被鎖在老闆家！」接受訪問小李直到現在心有餘悸，回憶上週六12日，他回老闆家八號樓拿公司開會資料，一到門口覺得不對勁。「我看到一輛救護車來了，門口保安說你不要再進去，沒看到情況不對嗎。」

小李為了完成任務，硬著頭皮到老闆家收東西，透過窗外往下看，一樓中庭出現不平靜的騷動。大批警察、警車進駐，防疫人員搭檢疫帳篷，準備14天長期抗疫。同時，社區廣播放送「所有住戶暫時不要外出，等候通知」。

一人確診整個社區圍封隔離14天 點擊放大瀏覽富力城被封情形

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這時小李也慌了，當他老闆得知消息，立刻下指示：「還不快點帶公司文件逃出社區！」小李匆忙下樓跑到門口，發現有不少住戶被攔下，許多等接孩子下課的老人、家長大聲抗議要出去，大概爭執十多分鍾後，陸續有人擠出門口。小李說：「我立刻混著人群擠出大門，馬上騎電瓶車頭也不回的逃跑。還好走得早，不然困在老闆家14天超級尷尬。」沿途騎車經過社區周邊像是綠色監獄，所有周邊圍欄都被架上綠色鐵皮，連縫隙都沒有，社區門口加裝人臉識別，住戶插翅也難飛。

富力城Ｄ區社區無預警大封鎖，主要發現19號樓有「一例」確診患者，結果整片社區1萬多人陪著隔離14天。其中，18、19、20號樓完全封閉，必須靠管理員送補給品，其餘大樓住戶可以在特定時間到門口拿快遞或物資。由於外送數量龐大，社區只剩一個入口，許多外遞小哥不敢亂跑，24小時守在門口顧貨物，等住戶下來取件。《東森新媒體ETtoday》記者直擊不少社區住戶請外面親友送東西，透過鐵皮圍欄縫隙傳遞生活物資，畫面看起來有如探監一樣。

《東森新媒體ETtoday》記者也找到住在富力城D區的吳姓台商，他剛從台灣到北京隔離，預計本月23日出關後還得換另一家飯店，等到社區26日解封才能回家。他受訪時無奈的說：「我暫時有家歸不得，現在大陸『動態清零』政策比起2020年疫情剛發生時還嚴格，已經是維穩不是防疫。」北京疫情持續升溫，今日最新消息，京城周邊的燕郊三防疫辦緊急提示：「全員核酸檢測期間，官方未公佈解除管控措施前，請保持原地靜止，域外通勤人員一律實行居家辦公，非必要不離開三河。」另外，東城區今也接報核酸檢測初篩陽性1名，啓動應急響應，採取流調排查、管控和核酸檢測等措施。

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