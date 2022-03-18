北京醫療實力領先全國　緣何深圳平均醫療資源排倒數？

內地的新冠肺炎疫情持續嚴峻，各省市醫療實力受到關注，有媒體分析指，北上廣深等特大超大城市整體醫療資源相對充足，但公共醫療資源建設卻未有跟上人口增長的步伐。



內地醫療資源主要集中於超大特大城市，尤其是傳統的大區中心，且省會城市較有優勢。（新華社）

「國民經略」公眾號消息，根據國家統計局2020年數據顯示，內地主要城市醫療資源方面，重慶的醫院數量以及醫療機構床位數量均為全國最多；北京的執業醫師數有11.9萬人，領先全國。綜合三項數據來看，北京、上海、廣州、重慶、成都、武漢、杭州、西安是醫療資源最豐富的城市。

不難看出，內地醫療資源主要集中於超大特大城市，尤其是傳統的大區中心，且省會城市較有優勢。而如深圳、寧波、佛山、無錫、東莞、廈門等後晉的萬億GDP城市，在醫療實力上並不突出。這說明醫療資源的豐富需要長期積累，且離不開持續不斷的投入，與經濟產業競爭不同。

若醫院數量、醫生數量反映城市的醫療資源，那三甲醫院（即是三級甲等醫院，一般由省級衛生行政部門進行評定，是最高等級的醫院）以及百強醫院的數量則可以代表醫療實力的強勁與否。據中國衛生健康統計年鑒2021年數據顯示，只有廣東、山東的三甲醫院數量超過百間，而內蒙古、貴州、吉林、甘肅、海南、青海、西藏、寧夏等均低於40間。百強醫院方面，北京23所佔最多，其後是上海19所、廣州9所。

此外，城市的常住人口規模亦影響著平均醫療資源，其中，每千人醫師數量最多的城市是北京、每千人醫療機構床位數最多的是哈爾濱，上海、廣州等城市位於中下游位置，而深圳、重慶、佛山、東莞則墊底。

「國民經略」分析指，整個社會不只有疫情，還有經濟和民生，「一些醫療資源豐富、治理能力良好的地區，率先做出更多探索，不是沒有可能。」