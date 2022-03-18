疫情｜針灸納新冠常規治療　專家詳解：效果意想不到、穴位有講究

國家衛生健康委官網日前發布《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》，將針灸治療納入新冠肺炎患者的常規治療中。

對於其原理和效果等，中國工程院院士張伯禮、世界針灸聯合會主席劉保延教授等專家周三（16日）作出解讀，提到針灸治療在實際的救治過程中，經常取得意想不到的效果，且其穴位有講究，輕重不一樣。



據介紹，針灸治療新冠肺炎借鑒了古代文獻、現代臨床研究和基礎研究的證據，吸納過往經驗，通過針灸改善肺功能、調節機體先天免疫、實現抗炎—促炎因子的平衡，激活迷走—膽鹼通路，實現對呼吸系統調節和肺炎損傷的保護。

劉保延憶述，古典醫籍中記載不少針灸防疫治病的內容，作為中醫學重要組成部分，其也積極參與到新冠肺炎疫情中，然而在前期抗擊疫情的過程中，還僅僅作為一種輔助方法。不過隨著在臨床救治中得到積極開展，無論是武漢還是各地的抗疫經驗，均反映針灸有助於救治新冠肺炎患者。

被譽為「藥王」的孫思邈在《備急千金要方》中記載：「三兩處灸之……瘴癘溫瘧毒氣不能著人也。」中國古代四大名醫之一李時珍也在《本草綱目》中闡述：「灸之則透諸經而治百種病邪。」

對此張伯禮解釋，透過刺激肢體穴位，針灸不僅激發和強化臟腑的經氣，使入侵的疫邪潰散驅除，還可以提升臟腑自我保護能力，減輕疫毒對臟器的損傷。

在《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》，輕、普通、重症患者推薦的治療穴位均不同，如療輕症患者的穴位中有活血清熱功效的「合谷」穴位；普通型患者的穴位中有治療氣喘、咳血的「孔最」穴位。

劉保延解釋，輕型時，疫邪初入，用針刺能去除疫邪；普通型的疫毒已明顯影響肺脾等臟器功能，用針刺為了保護臟器、減少損傷。至於重症患者的損傷已發生，針灸治療是輔助臟器功能恢復；恢復期則是為了清除餘毒、恢復元氣。