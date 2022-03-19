疫情｜內地昨增3870宗本土感染　時隔逾一年再現死亡個案

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（18日）新增2228宗確診個案，包括2157宗本土確診；另外新增1823宗無症狀感染者，其中1713宗為本土感染。值得注意的是，再有2人染疫身亡，均為吉林的本土個案；而內地上次通報死亡個案還是2021年1月25日，死者亦是吉林的本土個案。



本土個案方面，吉林1674宗，其中吉林市914宗、長春市742宗、四平市12宗、延邊朝鮮族自治州6宗；福建199宗，其中泉州市191宗、廈門市3宗、漳州市3宗、莆田市2宗；遼寧69宗，其中大連市41宗、瀋陽市27宗、營口市1宗；廣東47宗，其中深圳市46宗、廣州市1宗；山東42宗，其中濱州市12宗、青島市10宗、臨沂市6宗、德州市6宗、威海市4宗、淄博市2宗、煙台市2宗；天津28宗，其中武清區11宗、西青區8宗、濱海新區5宗、紅橋區2宗、南開區1宗、津南區1宗；甘肅22宗，其中蘭州市19宗、蘭州新區3宗；黑龍江20宗，均在哈爾濱市；浙江11宗，其中衢州市10宗、嘉興市1宗；陝西11宗，其中寶雞市7宗、漢中市2宗、西安市1宗、銅川市1宗；上海8宗，其中浦東新區3宗、金山區2宗、閔行區1宗、寶山區1宗、松江區1宗；湖南6宗，其中懷化市3宗、邵陽市2宗、長沙市1宗；雲南5宗，其中德宏傣族景頗族自治州4宗、紅河哈尼族彝族自治州1宗；河北4宗，其中滄州市2宗、廊坊市2宗；江蘇3宗，其中南京市2宗、連雲港市1宗；重慶3宗，其中沙坪壩區1宗、渝北區1宗、巴南區1宗；廣西2宗，其中南寧市1宗、欽州市1宗；北京1宗，在東城區；河南1宗，在焦作市；貴州1宗，在遵義市。其中26宗為由無症狀感染者轉為確診。

本土無症狀感染者方面，吉林537宗，其中吉林市518宗、延邊朝鮮族自治州11宗、四平市6宗、長春市1宗、梅河口市1宗；上海366宗，其中浦東新區63宗、閔行區59宗、嘉定區44宗、徐匯區40宗、寶山區26宗、普陀區22宗、虹口區19宗、青浦區16宗、黃浦區15宗、金山區15宗、靜安區13宗、松江區12宗、楊浦區8宗、長寧區7宗、奉賢區7宗；河北265宗，其中廊坊市260宗、滄州市5宗；山東161宗，其中濱州市111宗、威海市26宗、淄博市12宗、青島市6宗、濰坊市3宗、德州市2宗、煙台市1宗；福建77宗，其中泉州市75宗、福州市1宗、漳州市1宗；遼寧60宗，其中大連市32宗、瀋陽市16宗、營口市11宗、遼陽市1宗；廣東48宗，其中深圳市31宗、東莞市14宗、中山市2宗、廣州市1宗；黑龍江43宗，均在哈爾濱市；江西36宗，其中南昌市35宗、宜春市1宗；江蘇35宗，其中連雲港市19宗、南京市8宗、蘇州市5宗、無錫市2宗、鹽城市1宗；雲南24宗，其中德宏傣族景頗族自治州22宗、昆明市1宗、紅河哈尼族彝族自治州1宗；廣西17宗，其中欽州市10宗、防城港市5宗、崇左市2宗；安徽15宗，其中馬鞍山市8宗、銅陵市7宗；浙江14宗，其中嘉興市7宗、衢州市6宗、麗水市1宗；內蒙古6宗，其中呼和浩特市5宗、通遼市1宗；河南4宗，均在焦作市；貴州2宗，均在遵義市；甘肅2宗，均在蘭州新區；湖南1宗，在永州市。

而由香港輸入的確診個案及無症狀感染者，廣東錄得33宗，涉及深圳、珠海、汕尾、江門；上海14宗、北京10宗、四川2宗。

國家電影局：中高風險地區戲院一律暫不開放

鑑於疫情發展，國家電影局發布通知稱，中高風險地區戲院一律暫不開放，嚴格做好環境消殺，嚴密做好員工健康監測，為電影院復業做好準備。低風險地區電影院要按照屬地防疫部署要求，該限流的限流、該暫停的暫停、該關閉的關閉。營業電影院要嚴格執行上座率不超過75%的要求，嚴格執行觀眾掃碼測溫、實名預約、無接觸式售票、全程佩戴口罩等要求，嚴格執行電影放映期間不得飲食要求，嚴格執行清潔消殺、通風換氣、延長場間休息時間等要求。