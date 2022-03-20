疫情｜孫春蘭：要以口岸地區防控為重點加強外防輸入

內地的新冠肺炎疫情嚴重，國務院聯防聯控機制昨日（19日）召開電視電話會議，國務院副總理孫春蘭強調，要從嚴從實開展防控工作，堅決守住不出現疫情規模性反彈底線，以實際行動迎接中共二十大勝利召開。



孫春蘭指出，當前疫情防控面臨複雜性、艱巨性、反覆性的嚴峻形勢。要以口岸地區防控為重點加強外防輸入，疫情較重地區要提級管控、盡銳出戰，解決檢測能力不夠、隔離房間不足等堵點問題，推動感染者應收盡收、密接人員應隔盡隔，徹底阻斷疫情社區傳播。

孫春蘭指，要加強疫情監測預警，科學組織核酸和抗原檢測，擴大監測範圍和頻次，優化檢測、診斷、審核和信息報告流程，杜絕感染者數據積壓遲報等情況發生。要統籌區域核酸檢測力量的調配使用，備足隔離點並建立儲備清單和梯次啟用機制，做好方艙醫院建設的方案和準備工作，提升應急處置能力。

孫春蘭又指，要加強學校等重點場所防控工作，繼續有序推進老年人疫苗加強免疫接種，築牢群防群控防線。

據國家衛健委通報，內地新增本土確診病例1656宗，另新增本土無症狀感染者2177宗，合共3833宗。在疫情重災區方面，其中吉林省共有1494宗本土個案。上海疫情升温，錄得破紀錄509宗本土個案。此外，河北有555宗本土個案，山東有431宗本土個案。廣東則有78宗本土個案，其中深圳佔66宗。