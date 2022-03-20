疫情｜張文宏：疫苗接種須達到相當高水平　才具備逐步開放條件

內地防疫形勢嚴峻，國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏今日（20日）表示，繼續提高疫苗接種率和加強新冠治療藥物的儲備非常重要，同時要做好醫療資源的儲備，才能戰勝疫情。



張文宏表示，大眾對防疫策略的期待，主要聚焦於如何既消除病毒的威脅，又能進一步發揮精準防控的能力，只要在下一步的抗疫工作中做好幾方面的工作，就可以贏得智慧抗疫的勝利。

首先，疫苗接種必須達到相當高的水平，才能具備初步的逐步開放的條件。他指出，根據歐美和亞太國家的數據，無論歐美國家抑或世衛組織都提出加強對脆弱人群的免疫保護，最主要的保護對象是高齡人群，而在疫情控制較好的國內，高齡人群的接種水平相對低。

然而，Omicron及其亞型毒株BA.2均對高齡人群帶來很高的感染風險。張文宏認為，必須對高齡等脆弱人群做好充分的疫苗保護，才可以具備逐步重新開放的條件，對Omicron逐步建立免疫屏障，這一點至關重要。

其次，需要具備比較好的藥物儲備的條件。在國際，一系列藥物已經完成三期臨床研究並上市，國內《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》中也寫入了國際上或國內自主研發的藥物，以充分地保護高危人群，把感染者轉為危重症的風險保持在低水平。

惟他提醒，即便有非常好的疫苗接種率及非常好的藥物，西方國家在開放後仍會出現一定的高齡人群感染新冠死亡的現象，「由於Omicron毒株感染率很高，雖然病死率很低，但總體的死亡人數還是會升高，實際上還是會造成比較大的危害」。

對於如何把病死率和死亡率都保持在低水平。張文宏指出，一定要保證充裕的醫療資源，「上海新一版的診療方案提出輕症可以不住院。在醫療資源充裕的城市能夠有後備醫院進行必要的支持，以及一些城市建立了新的方艙醫院。通過這一系列措施來保證我們的醫療資源充沛，真正做到病死率和死亡率都很低」。