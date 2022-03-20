中疾控發布論文指　珠海Omicron聚集疫情「可能由進口假牙引發」

中疾控周報（CDC Weekly）近期披露一則研究論文，稱珠海市今年的一場Omicron本土聚集性疫情，可能是由從歐美進口的假牙引發。



《澎湃新聞》報道，這篇論文提到，1月13日廣東省珠海市疾控中心接到通報，中山市坦洲鎮發熱門診發現了1宗本土個案。當日，珠海市香洲區南屏鎮、前山街道等開展大規模核酸檢測，南屏鎮共發現4宗個案。珠海市疾控中心從本地個案的密切接觸者中篩查出了34宗陽性。

廣東省疾控中心對其中的20宗進行病毒基因測序，經鑑定均為Omicron變異毒株。珠海市疾控中心發現，疫情主要集中在學校、工作場所和家庭，聚集性產生五代個案。

珠海市今年一場聚集性疫情，源頭竟是進口假牙？（微博＠南方都市報）

論文中披露，1月8日，在C公司工作的一名34歲女性出現症狀，她是當地的第一宗個案。她家庭中其他3個成員情況如下：丈夫為遊艇碼頭司機，女兒在B小學讀書，兒子在A幼兒園就讀，三人均在1月11日出現症狀。此次疫情是由家庭聚集性個案向幼兒園、小學和公司蔓延，隨後連續導致7個家庭出現聚集性個案。在前述家庭中的繼發感染率為15.8%。

論文續指，自2020年2月4日以來，珠海沒有本地個案。而珠海這場疫情中的第一宗感染者在發病前一個月內從未離開珠海。她所在的C公司主要承接國外義齒（即假牙）、牙模的定製生產。貨物是通過速遞從歐美進口。這名34歲的女性是C公司的客服人員，今年1月1日至11日間她偶爾在沒有防護（不戴口罩和手套）的情況下在收貨區幫忙提貨。

1月16日，珠海市疾控中心從C公司採集了670份環境樣本，檢測出6份陽性樣本，其中5份陽性樣本來自感染者的工作區，1份陽性樣本來自一樓進口模具包裝的內部。

珠海市疾控中心表示，在周邊城市發現個案後，珠海迅速在附近區域開展了大規模人口篩查。早期發現和隔離在遏制這次Omicron疫情中發揮了關鍵作用。如果不及時阻斷幼兒園和小學的疫情，很容易在社區蔓延並引發流行。

論文稱，雖然沒有強有力的證據表明冷鏈食品以外的材料能夠成為新冠病毒的傳染源，但通過流行病學調查，珠海市疾控中心認為進口的義齒和牙模可能就是此次疫情的源頭。

當局督查假牙企業 印發進口牙模防疫指引

據《南方+》報道，近日，珠海市市場監督管理局全面加強義齒生產加工企業監督檢查，採取突擊檢查的方式深入一線實地巡查。經查，珠海某美義齒科技有限公司違反責任承諾和疫情防控要求，私自接收和加工進口牙模。監管人員當場要求其立行立改，待整改到位並經審查通過後方可恢復生產。

可查資料顯示，前述疫情發生後，珠海市市場監管局對全市義齒加工企業實施分類疫情防控，在廣東省率先印發《珠海市義齒生產加工企業進口牙模新冠病毒防控工作規范指引(第一版)》，引導企業規范有序落實防控主體責任，做好場所、物料、生產加工過程、人員等各環節、各方面疫情防控工作；同時，著力加大檢查頻次和力度，對珠海市在產的36間義齒加工企業實現全覆蓋檢查，對發現的高風險崗位人員培訓記錄不全等問題要求企業立即整改；強化與海關、郵政、衛健等部門信息共享和工作協調，共處理口腔診所個人收境外牙模快遞、未復工企業接收進口牙模等2宗事件，及時防範化解風險隱患。