疫情｜去年是與新冠伴隨的最後寒冬？　中疾控主任高福：為時尚早

新冠肺炎疫情肆虐全球，Delta、Omicron 變種病毒的傳播力強，令疫情愈趨嚴峻。

對於此前有專家提出「2021年冬天是最後一個與新冠伴隨的寒冬」，全國政協委員、中國疾病預防控制中心主任高福認為，此定論可能還為時尚早。



高福表示，專家提出「2021年冬天是最後一個與新冠伴隨的寒冬」的結論，可能是看到Omicron的傳播力增強，但致病力減弱，但真實數據並無顯示Omicron減弱到比流感還低，「我覺得病毒本身它在適應人類，它也在變化。我個人認為，現在還沒有到預測它今年冬天以後，這個病毒到人類社會可以接受的這一步了」。

截至2月底，內地累計報告接種疫苗31億2411.8萬劑次，全程接種率達87.6%。然而，多地仍有散發疫情發生，對於免疫屏障能否建立起來，高福表示，最初最理想狀態是打完疫苗就能建立免疫屏障，打針後就不感染、不傳播，「但現在看來，由於病毒本身的特點，最初設計的目標沒有達到」。

惟他認為，新冠疫苗能夠防重症、防死亡，對群體依然能夠建立群體免疫，降低傳播率，因此呼籲大家尤其是老年人和有基礎性疾病的易感人群要接種疫苗。

至於未來是否要再打第四針、第五針，高福解釋，蛋白苗本身就建議打三針，「大家一開始不理解，但它的基本原理就告訴我們，一針可能不行」，新冠疫苗未來的接種策略，需根據新冠病毒的特性、疾病流行、疫苗特性等情況綜合研判。