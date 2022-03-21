疫情｜梁萬年：習近平明確要求堅持「動態清零」　應毫不動搖執行

國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年接受央視專訪，解釋中國為何要繼續堅持「外防輸入、內防反彈」的總策略和「動態清零」的總方針。

梁萬年又表示，到底是學西方的那種「躺平」，還是堅持中國的「動態清零」，這一點國家主席習近平作出了明確的要求，我們應該毫不動搖地去執行它。



據央視昨日（20日）報道，梁萬年解釋中國為何要繼續堅持「外防輸入、內防反彈」的總策略和「動態清零」的總方針時指出，當前疫情從全球來看仍然處於大流行期，疫情遠未結束，新冠病毒仍在嚴重危害人類的身體健康和生命安全。國家衛健委發布的數據顯示，近一周全球新增確診病例再次出現反彈，其中40%以上集中在中國周邊國家和地區，外防輸入壓力持續增大。

梁萬年稱，中國兩年多的防控實踐已經形成了一套防控的理念、策略和具體的打法，有效地保護了人民的身體健康，也有效地平衡了經濟社會發展和疫情防控的關係。

梁萬年又表示，堅持「動態清零」的總方針，除了要快速發現疫情，處理疫情還要做到「精準」，用最小成本來取得最大效益。

梁萬年接受央視專訪，解釋中國為何要繼續堅持「外防輸入、內防反彈」的總策略和「動態清零」的總方針。（央視）

目前一些公眾人士和學者提出Omicron等同於「大號流感」，梁萬年表示，下此結論為時尚早。Omicron的傳播力、對人類健康的危害比普通流感要高，作為一個整體來看，它傳播力快、短時間內感染率高，所受感染的人群絕對數就大，重症和死亡發生的絕對數就會高。

梁萬年又認為，和國外感染病例呈現指數級上升不同，中國的疫情防控措施已經起到了作用，病毒蔓延勢頭得到有效遏制。這恰恰就是中國採取了一系列有效的干預措施遏制了上升勢頭，所以必須要有自信。各級政府的專業機構一定要知道，一旦出現疫情必須快速出手，把疫情扼殺在萌芽狀態。

梁萬年又在專訪中表示，我們到底是學西方的那種「躺平」，還是堅持中國的「動態清零」，這一點國家主席習近平作出了明確的要求，我們應該毫不動搖地去執行它。