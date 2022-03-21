東航MU5735空難｜東航發公告：對遇難的旅客和機組人員表哀悼

據中國民航局網站消息，2022年3月21日，東航一架波音737客機在執行昆明——廣州航班任務時，於梧州上空失聯。目前，已確認該飛機墜毀。機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。

東航隨後發布通告稱，3月21日，公司下屬東方航空雲南有限公司一架波音737客機在執行昆明——廣州航班任務時，於廣西梧州上空失聯。目前，已確認該飛機失事。機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。



通告稱，飛機失事後，公司高度重視，立即啟動應急機制，派出工作組趕赴現場，並已開通家屬應急援助專線4008495530；本次飛機失事的原因還在調查中，公司將積極配合相關調查；公司對本次飛機失事中遇難的旅客和機組人員表示沉痛的哀悼。

此前報道，廣西壯族自治區應急指揮部表示，東航波音737客機具體墜機地點為梧州市藤縣琅南鎮莫埌村。

墜機事件發生後，此次航班的乘務人員和乘客的家屬們第一時間趕赴機場。廣州白雲機場T1航站樓到達大廳內，一處區域被圍閉，據指失事航班乘客家屬在內聚集等候消息。

截止傍晚18時30分，目測區域內約有數十人。工作人員在外維持秩序，並有身着防護服的工作人員進行體温檢測，查驗行程卡。大批傳媒人員在外等候。晚上7時16分，現場開始有家屬痛哭。

事故發生後，民航局已啟動應急機制，派出工作組趕赴現場。廣西壯族自治區主席藍天立正趕往救援現場。

目前，東方航空官網頁面和官方微博帳號已顯示為黑白。另外，波音中國官網頁面也已變為黑白。