東航MU5735空難｜要飛廣州打工　24歲幸運男因天氣退票避過一劫

今日（21日）東航一架波音737客機在執行昆明飛廣州航班任務時，於廣西梧州上空失聯，當局已確認該飛機墜毀，機上132名人員目前仍生死未卜。

一名24歲的雲南男子原本要搭乘該航班前往廣州打工，但因為天氣原因沒能乘坐該航班，幸運地避過空難。



據內媒《極目新聞》報道，這名來自雲南騰衝的黃先生表示，今日他原本要從騰衝乘飛機到昆明，然後再轉坐墜毀的MU5735航班到廣州打工。

但在昨日（20日）晚上，黃先生收到通知稱因為天氣原因，要搭乘的第一個航班遭取消。因為他買的是聯程票，所以他只能退票。他在墜機事件發生前將退票的信息發到網上，想不到今天很多人說他很幸運，他才關注到墜機的事。

黃先生事發後也在抖音發布影片，感謝關心他的朋友，又祝願墜毀客機上的人能平平安安。

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據早前報道，涉事的MU5735航班由東航雲南公司波音737-800飛機執飛，機齡6.8年，屬於較新的客機。該航班原計劃下午1點10分從昆明長水機場起飛，3點05分到達廣州白雲機場，但飛機1點15分起飛後，於下午2點20分左右同地面失去聯繫。