東航MU5735空難｜墜毀前CCTV曝光：機頭朝下直線墜落　過程僅5秒

今日（21日）東航一架波音737客機在執行昆明飛廣州航班任務時，於廣西梧州上空失聯。目前，已確認該飛機墜毀。機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人，救援隊已尋獲飛機殘骸，但傷亡情況未明。

內地網上瘋傳一段飛機墜落影片，飛機機頭朝下，垂直墜落樹林，過程僅5秒，根據閉路電視畫面，該客機在空中仍未解體。經證實該影片是由梧州北辰礦業在山區閉路電視錄下，閉路電視距離案發地點僅1公里。



微博瘋傳的一段閉路電視畫面記錄飛機墜毀前14秒，畫面顯示，該架飛機垂直掉落，機頭朝下，在空中尚未解體，不到5秒就迅速消失在樹林當中。

《澎湃新聞》報道，梧州市北辰礦業有限公司證實，畫面是北辰礦業有限公司山上的閉路電視所錄，距離飛機墜毀的現場有1公里多的距離。一名北辰礦業有限公司的員工透露，他當時在礦區山裏工作，距離飛機墜毀地點僅有3、4公里遠，他有聽到爆炸聲，「以為是隔壁山頭有人在放禮炮，沒想到是飛機失事了。」



據廣西消防最新消息，MU5735墜機地點位於廣西梧州市藤縣埌南鎮莫埌村神塘表附近山林處。目前，最先抵達的救援部隊發現客機殘骸和碎片，但尚未發現遇難者遺體。

內地傳媒報道指，墜毀客機為東方航空公司昆明到廣州的航班，航班號為MU5735，機型為B738，乘客132人（123旅客和9名機組人員），最後失聯位置為梧州本場157度，13.6公里處。